1^ giornata (21/9/2025)
Urania Milano-Rimini=73-82
Cremona-Forlì=78-70
Ruvo-Valtur Brindisi=58-94
Verona-Pistoia=74-69
Scafati-Mestre=76-61
Livorno-Cento=68-77
Torino-Cividale=83-74
Roseto-Fortitudo Bologna=
Rieti-Avellino= 24/09/2025 21:00
Bergamo-Pesaro= 15/10/2025 20:30
Classifica
Brindisi, Cento, Cremona, Rimini, Scafati, Torino, Verona 2
Cividale, Forli, Livorno, Urania Milano, Pistoia, Ruvo 0
Avellino, Bergamo, Fortitudo Bolona, Pesaro, Rieti, Roseto
2^ giornata (28/9/2025)
Cividale-Verona 26/09/2025 20:45 RaiSport
Mestre-Roseto 27/09/2025 20:00
Valtur Brindisi-Cremona 28/09/2025 17:00
Forlì-Ruvo 28/09/2025 18:00
Pistoia-Bergamo 28/09/2025 18:00
Avellino-Urania Milano 28/09/2025 18:00
Cento-Torino 28/09/2025 18:00
Rimini-Rieti 28/09/2025 18:00
Fortitudo Bologna-Scafati 28/09/2025 18:00
Pesaro-Livorno 30/09/2025 20:30
3^ giornata (5/10/2025)
Mestre-Cento 03/10/2025 21:00 RaiSport
Scafati-Urania Milano 04/10/2025 20:45
Bergamo-Roseto 05/10/2025 18:00
Livorno-Valtur Brindisi 05/10/2025 18:00
Rieti-Forlì 05/10/2025 18:00
Verona-Avellino 05/10/2025 18:00
Fortitudo Bologna-Cividale 05/10/2025 18:00
Cremona-Rimini 05/10/2025 18:00
Pesaro-Ruvo 05/10/2025 18:00
Torino-Pistoia 05/10/2025 18:00
4^ giornata (8/10/2025)
Ruvo-Mestre 08/10/2025 20:00
Cividale-Rieti 08/10/2025 20:30
Pistoia-Livorno 08/10/2025 20:30
Valtur Brindisi-Scafati 08/10/2025 20:30
Cremona-Avellino 08/10/2025 20:30
Rimini-Bergamo 08/10/2025 20:30
Verona-Torino 08/10/2025 20:30
Cento-Forlì 08/10/2025 20:30
Urania Milano-Fortitudo Bologna 08/10/2025 20:30
Roseto-Pesaro 08/10/2025 20:30
5^ giornata (12/10/2025)
Avellino-Valtur Brindisi 12/10/2025 12:30 RaiSport
Roseto-Cremona 12/10/2025 17:00
Ruvo-Pistoia 12/10/2025 17:00
Scafati-Verona 12/10/2025 18:00
Forlì-Cividale 12/10/2025 18:00
Torino-Livorno 12/10/2025 18:00
Bergamo-Urania Milano 12/10/2025 18:00
Mestre-Rimini 12/10/2025 18:00
Fortitudo Bologna-Pesaro 12/10/2025 18:00
Rieti-Cento 12/10/2025 18:00
