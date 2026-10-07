In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, in programma dal 5 all’11 ottobre, il Santa Spazio Culturale di Brindisi propone due iniziative dedicate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), realizzate dalla Biblioteca del Vicolo in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia (AID), sezione di Brindisi.

Gli appuntamenti rientrano nella stagione Intrecci 26/27 e puntano a offrire occasioni di ascolto, informazione e confronto.

Attivo lo sportello “Aiuto Dislessia”

È operativo il nuovo sportello di ascolto e aiuto dedicato ai DSA, gestito dai referenti AID della sezione di Brindisi. Il servizio è rivolto a genitori, docenti, operatori e persone con dislessia che desiderano ricevere informazioni, chiarire dubbi o trovare supporto in un ambiente accogliente.

Lo sportello si trova negli spazi della Biblioteca del Vicolo ed è aperto il martedì e il giovedì, dalle 14 alle 18. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono su prenotazione. Per fissare un colloquio è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 0831 1561076 oppure utilizzare il form per la prenotazione (https://calendar.app.google/V59MkbSdnr12N5wY8).

“I DSA raccontati in prima persona”: la Biblioteca Vivente

Sabato 10 ottobre, dalle 16.30 alle 19, la Biblioteca del Vicolo, in via Santa Chiara 2, ospiterà una tappa della *Biblioteca Vivente* promossa da AID, dal titolo “I DSA raccontati in prima persona”.

Il format della Human Library mette al centro le testimonianze dirette: al posto dei libri, i partecipanti incontreranno persone disponibili a raccontare la propria esperienza con i DSA. Studenti, adulti e genitori condivideranno storie, difficoltà, strategie e traguardi, in un momento di ascolto e confronto pensato per promuovere una maggiore consapevolezza e contrastare stereotipi e disinformazione.

Le iniziative si inseriscono nel percorso di Intrecci, rassegna che promuove l’incontro e il sostegno reciproco. Il progetto è ospitato e sostenuto dal Santa Spazio Culturale, dalla Biblioteca del Vicolo e dalla rete delle Case di Quartiere di Brindisi.

Per informazioni sulla Biblioteca Vivente e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare i canali social ufficiali dell’associazione. Per prenotare un appuntamento allo sportello sono disponibili i contatti dedicati.