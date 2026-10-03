Nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’Itinerario Bari-Brindisi-Lecce, Anas ha programmato la sostituzione dello spartitraffico centrale lungo la SS 16 “Adriatica”, nel territorio comunale di Bari.

Si tratta di lavorazioni necessarie e non prorogabili, per le quali si è atteso il termine della stagione estiva, così da limitare i disagi alla circolazione. Le attuali condizioni meteorologiche favorevoli consentono inoltre di sfruttare al meglio le giornate lavorative. Gli interventi sono stati oggetto del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) e tutte le istituzioni locali sono state informate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la corsia di sorpasso sarà chiusa dalle ore 7:00 di lunedì 5 ottobre alle ore 18:00 di venerdì 6 novembre 2026, nei seguenti tratti:

– direzione nord (Bari): dal km 815,300 al km 814,900;

– direzione sud (Brindisi): dal km 814,500 al km 815,300.

Gli interventi, previsti nell’ambito delle attività di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale, comprendono la rimozione dell’attuale spartitraffico, la realizzazione di un idoneo sottofondo e la posa di una nuova barriera conforme agli standard normativi vigenti.

Durante i lavori, il traffico sarà consentito esclusivamente sulla sola corsia di marcia, in entrambe le direzioni. Anas raccomanda prudenza alla guida e il rispetto della segnaletica presente nei pressi del cantiere.