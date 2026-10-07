C’è un modo nuovo per scoprire Fasano, ed è gratuito. Dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 il territorio si apre a cittadini e visitatori con “Terre di Fasano – A World of Stories”, il progetto promosso dalla Città di Fasano e finanziato dalla Regione Puglia che porta il turismo oltre i confini dell’estate.



In collaborazione con la Cooperativa Serapia, che gestisce gli Info-Point turistici, i servizi di accoglienza crescono: apertura dal lunedì al venerdì con gli orari abituali, ma anche il sabato, la domenica, nei ponti e nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle 21:00.



Ma il cuore del progetto è un calendario ricchissimo: 61 eventi che accompagnano il pubblico tra paesaggi, beni culturali, tradizioni e produzioni tipiche. Si spazia dalle visite a giardini e vigneti al trekking, dalle escursioni in bicicletta ai luoghi rupestri, fino alle attività pensate apposta per famiglie e bambini. Tra gli appuntamenti in programma tornano “La Vallata d’Autunno”, “Il Culto di San Donato”, “Trekking e panzerotti dalla Selva a Cocolicchio”, “Il Parco delle Dune Costiere a cavallo”, “Celebrando San Nicola tra Oriente e Occidente a Lama d’Antico”, “In bici sulla Traiana fino ad Egnazia”, “Passeggiata con gli asinelli di contrada Salamina”, “La biodiversità dei Giardini Mileto”, “Le vie dell’olio” e “Il mare d’inverno”.



Uno spazio speciale è dedicato alle festività: 48 visite guidate, dal 7 novembre al 6 gennaio (esclusi il 24, 25, 26 e 31 dicembre e il 1° gennaio), condurranno il pubblico nel centro storico tra tradizioni, luci natalizie e una tappa speciale al Museo Casa alla Fasanese.



Il programma riserva sorprese per tutti i gusti: un laboratorio di pizzica con il Gruppo Ricerca Cultura Popolare “I Canti del Faso”, una visita ad Egnazia pensata per i più piccoli con laboratorio di mosaico delle Tre Grazie, e una visita guidata al suggestivo Presepe Vivente di Lama Trappeto a Pezze di Greco, per scoprire il fascino di questa rievocazione tanto amata. Ogni iniziativa unisce cultura e natura alla degustazione dei prodotti tipici del territorio, con un’attenzione concreta alla sostenibilità.

Le attività on-site nel centro storico partiranno dall’Info-Point di Fasano; per tutte le altre attività, l’appuntamento sarà direttamente presso i siti interessati o presso gli Info-Point di Savelletri e Torre Canne. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente al numero 080 439 4182 oppure recandosi direttamente presso l’Info-Point di Fasano, situato nella Torre dell’Orologio, in Piazza Ciaia. L’Info-Point è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13.00 e dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00. Dal 7 novembre al 6 gennaio, il sabato, la domenica, nei giorni festivi e durante i ponti, l’orario sarà 9.00–21.00.

L’obiettivo è raccontare le Terre di Fasano nella loro interezza, intrecciando storia, paesaggio, ambiente e comunità. Il progetto guarda anche oltre i confini comunali, con una rete territoriale che unisce Fasano a Cisternino, Locorotondo e Ostuni, per condividere materiali promozionali, calendari degli eventi e azioni comuni di comunicazione e accoglienza.

«Con questo progetto continuiamo a valorizzare il nostro territorio anche oltre la stagione estiva.» – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – «Fasano ha un patrimonio straordinario di natura, cultura, tradizioni ed enogastronomia: raccontarlo e renderlo sempre più accessibile significa rafforzare l’attrattività turistica della città e, allo stesso tempo, offrire ai nostri cittadini nuove occasioni per conoscere e vivere il proprio territorio».



«Con “Terre di Fasano – A World of Stories” vogliamo raccontare un territorio che ha molto da offrire anche oltre la stagione estiva.» – spiega l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – «La programmazione mette insieme natura, cultura, tradizioni, enogastronomia e accoglienza, creando nuove occasioni per conoscere e vivere le nostre comunità e i nostri luoghi. È un progetto che punta a rafforzare l’offerta turistica e, allo stesso tempo, a far riscoprire ai cittadini il patrimonio che appartiene alla nostra città».



«Fasano è una terra da vivere 365 giorni l’anno,» – dichiara Manuela Rosato, consigliera comunale delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio – «perché ogni stagione custodisce storie, paesaggi, tradizioni e sapori da scoprire. Con “Terre di Fasano – A World of Stories” vogliamo portare queste storie sempre più lontano, aprendole a cittadini, viaggiatori e visitatori da tutto il mondo».



Un invito aperto a tutti, cittadini e viaggiatori: venite a scoprire le Terre di Fasano attraverso le storie che le abitano, storie di natura, cultura, tradizioni, paesaggio, sapori e persone.



Il calendario completo e tutte le informazioni per partecipare

https://tinyurl.com/TerrediFasano-World-of-stories

Ufficio Stampa

Città di Fasano