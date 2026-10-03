La comunità diocesana di Oria si prepara a vivere un importante momento ecclesiale con la festa in onore di San Bartolo Longo, la prima celebrata dopo la sua canonizzazione.
Le celebrazioni si terranno lunedì 5 ottobre 2026 a Latiano, città natale del Santo, ricorrendone la memoria liturgica e all’interno del Centenario del Transito (1926-2026).
Presiederà le celebrazioni il vescovo Vincenzo Pisanello, con la partecipazione del presbiterio diocesano, di associazioni e confraternite, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, delle autorità civili e dei tanti fedeli che attendono la festa.
Il programma della celebrazioni prevede:
• Ore 17:30 – accoglienza dei partecipanti presso la Chiesa Madre di Latiano.
• Ore 18:00 – solenne Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria.
• Ore 19:00 – recita del Santo Rosario “aux flambeaux” con la statua del Santo.
• Ore 19:30 – sul sagrato della Chiesa del Rosario, recita della Supplica alla Beata Vergine Maria, benedizione del Vescovo e consegna formale della memoria annuale alla comunità diocesana.
• Ore 20:00-22:00 – Veglia e preghiera personale con apertura straordinaria della chiesa del Rosario.
Il vescovo Vincenzo ha inoltre invitato tutte le parrocchie della Diocesi di Oria a celebrare la supplica alla Madonna del Rosario, scritta da San Bartolo Longo, domenica 4 ottobre a mezzogiorno.
Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria