Sabato 17 ottobre alle ex Scuole Pie l’incontro con Mario Spalluto e la squadra, alla vigilia dell’esordio in Serie B

Il rugby brindisino si racconta e guarda al futuro. Sabato 17 ottobre, nella sede dell’associazione Brindisi e le Antiche Strade, presso le ex Scuole Pie, si terrà una serata dedicata alla storia e alle nuove sfide della palla ovale in città.

Alle ore 18 sarà presentato Quella 127 gialla. Viaggio attraverso gli oltre 40 anni del rugby brindisino, il libro di Mario Spalluto. Un racconto di sport e memoria collettiva che ripercorre la nascita e la crescita del rugby a Brindisi, tra aneddoti di squadra, trasferte avventurose, protagonisti e vicende legate alla ricerca di un campo. Le fotografie e i documenti d’epoca accompagnano il viaggio attraverso una storia fatta di passione, impegno e spirito di comunità. Alla presentazione interverranno l’onorevole Mauro D’Attis e Oreste Pinto.

A seguire sarà presentata l’Appia Rugby Brindisi, pronta a inaugurare una nuova stagione dopo la storica promozione in Serie B. Domenica 18 ottobre la squadra affronterà il Bari nella prima giornata di campionato: un appuntamento che segna l’inizio di una nuova avventura sportiva per il club e per il rugby brindisino.

La serata unirà così il ricordo di un percorso lungo oltre quarant’anni all’entusiasmo per il traguardo raggiunto e per il campionato che attende l’Appia Rugby.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere “Accademia degli Erranti” e del progetto «Brindisi Città che legge».