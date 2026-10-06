Identitaria nella sua fattura, aperta al mondo e pronta a dare il “Benvenuto” a chi viene dal mare nella sua ubicazione. È stata inaugurata questa mattina, martedì 6 ottobre, nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del vicepresidente del gruppo Telenorba, Vincenzo Montrone, l’installazione luminosa con la scritta “Brindisi” al cui lato sinistro è la luminaria artistica tipicamente salentina, che raffigura un cuore e che si unisce alla parola Brindisi.

È in linea retta con l’imbocco del Canale Pigonati e si offre quale prima vista a chi sta per attraccare in porto: è il dono alla città del Gruppo Telenorba per i suoi 50 anni di attività ed è sigillo di quanto avvenuto nei primi di maggio scorso, quando in piazza Duomo si svolse il primo dei talk, che hanno riguardato i capoluoghi pugliesi. “Brindisi è esempio di città legata al mare, ai traffici e ai collegamenti marittimi – ha detto il sindaco Giuseppe Marchionna -. Questa installazione è cosa non solo molto gradita e della quale, ovviamente, ringrazio il gruppo di Telenorba, ma è anche un gesto augurale, perché il nostro porto, già battuto da molte compagnie di crociera, torni presto ad essere un crocevia di culture, di identità e soprattutto di traffici commerciale”.

“È un segnale di radicamento nel territorio – ha commentato il vicepresidente di Telenorba, Vincenzo Montrone -. Brindisi è una città millenaria da sempre la porta d’Oriente dell’Italia: è un modo di incontro di civiltà, di idee, di cultura e se questi elementi caratterizzano Brindisi, per certi aspetti caratterizzano anche Telenorba, che vuole essere un punto di incontro di civiltà, di idee, di cultura. Ecco perché c’è questa simbiosi con la nostra emittente di una città come Brindisi – ha concluso -: una città aperta, in crescita, che si vede viva e che vuole crescere fortemente: complimenti alla città”.