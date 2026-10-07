Vaccini antinfluenzali, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco nelle farmacie pugliesi. Stanziati 370 mila euro. La Puglia, insieme alle Marche, è tra le uniche regioni italiane a prevedere la vaccinazione anti-Herpes Zoster in farmacia.

Federfarma Puglia e Regione Puglia hanno definito l’accordo per la somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzale, anti-Herpes Zoster e anti-Pneumococco.

L’intesa, già raggiunta nei suoi contenuti, dovrà ora essere ratificata dalla Giunta regionale per poter diventare pienamente operativa.

I termini dell’accordo sono stati definiti nella giornata di martedì 6 ottobre, nel corso dell’incontro convocato dall’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia presso il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, alla presenza del direttore del Dipartimento, dott. Vito Montanaro.

All’incontro hanno partecipato, per Federfarma Puglia, il Presidente Vito Novielli e il Segretario Donatella Martucci, insieme agli uffici tecnici regionali.

L’accordo prevede che tutte le farmacie pugliesi, comprese quelle rurali, possano aderire alla campagna vaccinale su base volontaria e somministrare i tre vaccini secondo le modalità che saranno definite nel protocollo operativo.

Per sostenere l’iniziativa sono stati stanziati 370 mila euro, finanziati attraverso la quota regionale delle risorse del Fondo vincolato per la Farmacia dei Servizi, da ripartire tra le Regioni.

«È un passo importante per una sanità sempre più vicina ai cittadini e per la piena attuazione del modello della Farmacia dei Servizi», dichiara il presidente di Federfarma Puglia Vito Novielli.

La Regione Puglia ha dichiarato che metterà inoltre a disposizione, attraverso il portale Puglia Salute, una mappatura delle farmacie aderenti, così da consentire ai cittadini di individuare facilmente il punto vaccinale più vicino. Federfarma Puglia punta a raddoppiare il numero di farmacie pugliesi che vaccinano anche attraverso un programma di incontri che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane in tutte le Province della Puglia, con l’intento di avvicinare e sensibilizzare i territori sull’importanza di collaborare a questo importante obiettivo di prevenzione.

«È un risultato importante – continua Novielli – perché rende la prevenzione ancora più vicina ai cittadini e valorizza il ruolo delle farmacie come presidio sanitario accessibile e integrato a pieno titolo nel servizio sanitario regionale. La vaccinazione contro l’Herpes Zoster merita una notazione particolare perché la Puglia, dopo le Marche, è tra le uniche regioni italiane nelle quali sarà possibile

effettuare questa vaccinazione in farmacia e conferma la volontà di rafforzare il modello della sanità di prossimità, puntando anche sulla farmacia».

UNIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI TITOLARI DI FARMACIA