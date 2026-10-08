Un vasto incendio si è sviluppato durante la notte in via Giacomo Rosato, nella zona industriale di Fasano. Le fiamme hanno interessato sia l’area esterna sia l’interno di un capannone di proprietà della GIAL S.r.l., azienda attiva nel settore della gestione e della raccolta dei rifiuti.

Nel rogo sono rimasti coinvolti diversi veicoli dell’azienda, tra mezzi pesanti e automezzi di linea leggera utilizzati quotidianamente per i servizi di igiene urbana. I danni hanno interessato i mezzi e alcune aree della struttura.

L’incendio ha richiesto un importante dispiegamento di squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Comando provinciale di Brindisi e dei distaccamenti di Ostuni, Francavilla Fontana e Monopoli.

L’intervento dei soccorritori ha consentito di circoscrivere le fiamme e di impedirne l’ulteriore propagazione, mettendo sotto controllo il rogo dopo le operazioni di spegnimento. Successivamente sono state effettuate le attività di bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area.

Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio e l’esatta entità dei danni provocati dal rogo.