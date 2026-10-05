Una domenica all’insegna della cultura, dell’amicizia e dei paesaggi pugliesi. Accogliendo l’invito del Vespa Club Mesagne, un gruppo di soci del Vespa Club Brindisi ha preso parte all’11ª edizione dell’“Appia Day 2026”, la celebre festa nazionale diffusa dedicata alla Regina Viarum, inserita dal 2024 nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

L’evento ha vissuto un momento istituzionale importante con il saluto del sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, che ha dichiarato: “L’Appia Day rappresenta un momento di riconnessione con la nostra storia e con la nostra identità. La Regina Viarum, ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, continua a svolgere il suo ruolo originario: unire territori, culture e persone”.

A fare eco alle parole del primo cittadino sono stati i rappresentanti dei due sodalizi. Il Presidente del Vespa Club Mesagne, Alfredo Screti, ha espresso grande orgoglio per la riuscita dell’iniziativa: “Siamo davvero fieri di aver ospitato gli amici di Brindisi in una giornata così significativa. La Vespa è da sempre un simbolo di unione e libertà, e metterla al servizio della valorizzazione della via Appia dimostra come la nostra passione possa diventare un eccezionale veicolo di promozione culturale e di coesione tra le comunità locali”.

Il Segretario del Vespa Club Brindisi, Michele Candeloro, ha aggiunto: “Vedere le nostre Vespa sfilare lungo un tracciato così intriso di storia è motivo di grande emozione. Questa giornata conferma come i nostri club non siano solo associazioni di appassionati di motori, ma veri e propri ambasciatori attivi della valorizzazione del territorio salentino, capaci di unire territori e generazioni nel segno dell’amicizia. Ringraziamo il presidente Screti per il gentile invito”.

La manifestazione si è sviluppata attraverso diverse tappe che hanno coniugato la passione per le due ruote biciclette e Vespa alla valorizzazione del territorio e alla mobilità dolce:

I partecipanti si sono ritrovati in Piazza Commestibili (Casa dell’Appia) per le operazioni di registrazione e la consegna dei gadget e del materiale celebrativo.

La ciclo-passeggiata di appassionati, affiancata dalle Vespa è partita dal suggestivo Centro Storico, attraversando Porta Piccola per poi dirigersi verso la campagna mesagnese. Un connubio perfetto che ha unito il fascino del motorismo alla sostenibilità della bicicletta per riscoprire i tesori archeologici del territorio.

L’obiettivo principale del percorso è stato il Tempietto di San Miserino. Qui il gruppo ha potuto beneficiare di una visita guidata con un approfondimento storico-archeologico curato dalla Prof.ssa Giovanna Cera dell’Università del Salento.

La giornata si è poi conclusa felicemente con un gradito momento di ristoro, siglando una volta di più il forte legame di amicizia tra i club e lo spirito di condivisione che da sempre caratterizza queste iniziative.