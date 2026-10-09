Il grande volley femminile di Serie A2-Fineco è pronto a fare il suo debutto stagionale a Fasano. Dopo aver osservato il turno di riposo nella giornata inaugurale e aver affrontato quasi due mesi di intensa preparazione atletica, le ragazze guidate da coach Paolo Totero sono pronte a scendere sul taraflex. L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre alle ore 17:00 presso il Pala Vigna Marina, dove le gialloblù del presidente Renzo Abete ospiteranno la Trasporti Bressan Offanengo.

Le avversarie cremasche arrivano in Puglia a caccia di un immediato riscatto. Nella prima di campionato, il roster di coach Emanuele Aime e dell’ex fasanese Diego Ficarra ha ceduto il passo per 3-0 all’Itas Trentino. Una sconfitta netta nel punteggio che non deve però trarre in inganno: Offanengo è una squadra profondamente rinnovata dal mercato, dotata di elementi di grande esperienza per la categoria come l’opposto Valentina Taborelli e la schiacciatrice Arianna Visentin, capaci di mettere a tratti in seria difficoltà le trentine nel turno precedente.

In occasione di questa prima stagionale, la società del presidente Renzo Abete ha voluto lanciare un forte segnale di civiltà e vicinanza al territorio. Per garantire a tutti gli appassionati la possibilità di sostenere la squadra, è stato predisposto e ottimizzato un nuovo ingresso dedicato esclusivamente ai disabili. Un’iniziativa inclusiva fortemente voluta dalla dirigenza per abbattere ogni barriera architettonica e permettere un accesso sicuro, agevole e senza ostacoli alla struttura. Lo sport a Fasano si conferma così, ancora una volta, un veicolo fondamentale di integrazione e condivisione sociale.

L’incontro di domenica si preannuncia speciale e ricco di incroci suggestivi, soprattutto tra le fila della Pantaleo Fasano. Sotto la rete del Pala Vigna Marina sarà una vera e propria rimpatriata per la palleggiatrice Alice Turco, l’opposto Federica Favaretto, il centrale Chiara Salvatori e, soprattutto, per il capitano Anna Caneva, che ha vestito la maglia di Offanengo nelle ultime due stagioni.

Proprio il capitano gialloblù ha suonato la carica in vista del debutto:

“Finalmente si comincia. Siamo cariche e non vediamo l’ora di esordire davanti al nostro pubblico; sarà una bella emozione. Affrontare la mia ex squadra renderà l’inizio ancora più particolare. Abbiamo lavorato molto bene sul piano fisico e nelle amichevoli per affiatare il gruppo e le dinamiche di gioco. Arriviamo pronte e vogliose, ma servirà anche tanta pazienza essendo la nostra prima uscita ufficiale. Offanengo cercherà il riscatto, ha giocatrici esperte e giovani interessanti, ma noi dobbiamo guardare nella nostra metà campo: abbiamo tutto per fare bene. Aspettiamo i nostri tifosi per spingerci verso un buon avvio di campionato”.

L’incontro sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Fabio Pasquali e Gianclaudio Bosica, con Massimiliano Simone al Video Check. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 17:00: Fasano è pronta a riabbracciare le sue beniamine in un palazzetto sempre più aperto e accessibile a tutti.

Giada Amatori