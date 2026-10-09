Un prestigioso riconoscimento internazionale premia la visione, la qualità gastronomica e l’impatto sociale del ristorante di San Vito dei Normanni.

Un importante traguardo internazionale incorona l’eccellenza e il percorso di XFood Ristorante Sociale. Il locale di San Vito dei Normanni è stato inserito nella prestigiosa guida Falstaff Restaurant Guide 2027 – Best of Italy, ottenendo un punteggio straordinario di 91/100 e la valutazione di 3 Forchette.

La rivista e guida enogastronomica Falstaff, punto di riferimento a livello europeo per l’alta cucina, il vino e il fine dining, ha premiato XFood posizionandolo tra i migliori indirizzi della ristorazione italiana. Il premio rappresenta un riconoscimento non solo alla qualità culinaria e alla selezione dell’accoglienza, ma anche all’anima unica del progetto, capace di fondere inclusione sociale, valorizzazione del territorio e innovazione gastronomica.

Un premio al lavoro di squadra e alla visione inclusiva

«Ricevere un punteggio di 91/100 da una guida autorevole come Falstaff è una gioia indescrivibile e una conferma fondamentale del lavoro svolto ogni giorno dalla nostra brigata capeggiata dallo chef Giovanni Ingletti e dalla nostra squadra di sala diretta da Teresa Ciardo», commenta Vito Valente, presidente della cooperativa sociale “Includi”. «Questo premio dimostra che l’inclusione lavorativa e la ricerca dell’eccellenza ristorativa non solo possono convivere, ma rappresentano la chiave vincente per creare un’esperienza autentica e riconosciuta a livello internazionale.»

L’inserimento nella guida Best of Italy 2027 segna un momento fondamentale per il ristorante e per l’intero territorio pugliese, portando il nome di San Vito dei Normanni all’attenzione di una platea di appassionati e critici enogastronomici d’oltreconfine.

XFood è un progetto di ristorazione e inclusione sociale all’interno del Laboratortio Urbano ExFadda. Attraverso la passione per la cucina pugliese rivisitata, la cura per le materie prime locali e un modello organizzativo inclusivo, XFood offre un’esperienza gastronomica unica e di alto profilo.