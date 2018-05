Sarà Michele Galgano, ideatore e creatore dell’ormai celebre blog “Inchiostro di Puglia”, a ritirare il Premio alla Cultura SAMADI – Sezione Nazionale 2018 sul palco del teatro Italia di Francavilla Fontana nel corso dello spettacolo in programma venerdì 11 maggio con ingresso libero e sipario a partire dalle ore 19:00.

Come ormai noto, l’evento, ribattezzato nell’occasione “Premio alla Cultura SAMADI” sostituisce l’ex Premio alla Cultura Città di Latiano e candida questa serata del 2018, che ne rappresenta il decimo appuntamento, come l’edizione più rappresentativa e suggestiva rientrante nella rassegna “Cultura, Spettacolo e …” promossa da Taberna Libraria di Latiano con partner del calibro di De Vivo Home Design, Centro Studi Meridiani di Latiano e BCC di Erchie e Latiano.

Un premio nazionale che dal 2014 ha integrato ed arricchito quello a livello cittadino con il conferimento a personaggi della nostra nazione che diffondono cultura in Itali, che questa volta resta in Puglia. L’assegnazione a Michele Galgano, pugliese trasferito a Milano, rappresenta infatti un riconoscimento alla intuizione di un nostalgico conterraneo fuorisede che dell’affetto alla regione del tacco d’Italia ne ha fatto, quattro anni fa, sulla scia dell’omonimo evento letterario che si è svolto il 21 dicembre 2013 a Castellaneta (TA) nel corso del quale tre autori pugliesi hanno presentato i loro libri), un blog, “InchiostrodiPuglia.it” che, come dichiarato dallo stesso Galgano “vuole rappresentare una sorta di mappa narrativa della Puglia. Ogni settimana (circa) un nuovo pezzo, un nuovo autore, un nuovo luogo da visitare. E’ così che faremo il nostro giro della Puglia”. Una intuizione diventata un vero e proprio punto di riferimento nazionale. Il blog ha l’obiettivo di promuovere la lettura, il talento degli scrittori pugliesi e la bellezza di un paesaggio unico al mondo. Grazie alla collaborazione di Puglialibre.it e Mangialibri.it, fino ad ora sono stati coinvolti nel progetto oltre cinquanta scrittori, pronti a dedicare parole ai luoghi della Puglia. Tutti i brani, ad esclusione di “Il Sud è un Ape Car” di Giuliano Pavone che apre il blog, sono rigorosamente inediti. Nomi molto noti della scena letteraria nazionale (fra cui Vittorio Catani e Pino Aprile) hanno accettato l’invito a scrivere per “Inchiostro di Puglia”. Il premio a Michele Galgano si abbina quindi ai nomi illustri delle precedenti edizioni: nel 2014 Carmine Buschini (Leo della fiction “Braccialetti Rossi” di RaiUno), nel 2015 Franco Di Mare (giornalista e storico conduttore di “Uno mattina” di RaiUno), nel 2016 Giorgio Zanchini (giornalista e noto conduttore di “Radio anch’io”, trasmissione radiofonica di Radio-RaiUno) e nel 2017 Franco Arminio (poeta, scrittore e regista).

La manifestazione, presentata dal giornalista Raffaele Romano, è abbinato ormai da diverse edizioni alla proclamazione del vincitore del concorso letterario “Adotta un esordiente” dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale, promosso e organizzato dalla Taberna Libraria di Latiano e patrocinato dai Comuni di Latiano, Brindisi, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana e Mesagne. La Kermesse quest’anno ha coinvolto addirittura 680 studenti-giurati in un progetto a cui hanno aderito 13 Scuole secondarie di secondo grado. Una vera e propria intuizione che è riuscita quindi ad infrangere le barriere della provincia, abbracciando città quali Gallipoli e Parabita (Lecce) ed addirittura quelle regionali, con la partecipazione di un Liceo di Porto Torres (Sassari) in Sardegna, nuovi record quindi che si sono aggiunti ai numerosi riconoscimenti collezionati negli anni passati. Gli studenti coinvolti sono chiamati a votare i tre libri finalisti: “Ma liberaci dal male” di Costantino D’Orazio (Sperling & Kupfer), “Quello che mi manca per essere intera” di Ilaria Scarioni (Mondadori) e “La locanda dell’ultima solitudine” di Alessandro Barbaglia (Mondadori), con gli autori che saranno seduti in platea in attesa della proclamazione. Adotta un esordiente, in questa particolare edizione, si è fregiato anche del patrocinio della Capitale della Cultura Europea 2019 Città di Matera. Sul palco anche tanta musica a cura del M° Mimmo Annè e della sua band.

Questi i vincitori passati del Premio alla Cultura conferito a cittadini, contraddistintisi per la diffusione della Cultura nella nostra “terra”: 9ª Nicola Vitale (2017), 8ª Giuseppe D’Angelo (2016), 7ª Tonino Zurlo (2015), 6ª Enzo Gagliani (2014), 5ª Tonino Papadia (2013), 4ª Salvatore Settembrini (2012), 3ª Rita Perrini (2011), [2010 non assegnato], 2ª Tani Roma (2009), 1ª Dante Gagliani (2008).

