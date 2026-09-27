1^ Giornata (26-27/9/2026)
Cividale-Forlì=68-85
Fortitudo Bologna-Ruvo di Puglia=92-70
Avellino-Vigevano=87-69
Cento-Pesaro=81-96
Cremona-Brindisi=59-66
Livorno-Pistoia=63-62
Milano-Sassari=68-70
Montecatini-Rimini=59-84
Rieti-Caserta=81-73
Torino-Mestre=57-79
2^ Giornata (3-4/10/2026)
Forlì-Cento=0-0
Mestre-Livorno=0-0
Vigevano-Rieti=0-0
Brindisi-Milano=0-0
Caserta-Fortitudo Bologna=0-0
Pesaro-Cremona=0-0
Pistoia-Torino=0-0
Rimini-Avellino=0-0
Ruvo di Puglia-Cividale=0-0
Sassari-Montecatini=0-0
3^ Giornata (10-11/10/2026)
Mestre-Sassari=0-0
Milano-Ruvo di Puglia=0-0
Avellino-Forlì=0-0
Cento-Vigevano=0-0
Cremona-Livorno=0-0
Montecatini-Brindisi=0-0
Pesaro-Caserta=0-0
Rieti-Pistoia=0-0
Torino-Cividale=0-0
Fortitudo Bologna-Rimini=0-0
4ª giornata (17/10-18/10/2026)
Forlì-Rieti=0-0
Pistoia-Vigevano=0-0
Bologna-Montecatini=0-0
Brindisi-Torino=0-0
Ruvo di Puglia-Pesaro=0-0
Sassari-Cento=0-0
Cividale-Avellino=0-0
Rimini-Mestre=0-0
Caserta-Cremona=0-0
Livorno-Milano=0-0
5ª giornata (21/10/2026)
Avellino-Montecatini=0-0
Milano-Cremona=0-0
Cento-Pistoia=0-0
Mestre-Ruvo di Puglia=0-0
Vigevano-Forlì=0-0
Livorno-Bologna=0-0
Rieti-Brindisi=0-0
Sassari-Rimini=0-0
Pesaro-Cividale=0-0
Torino-Caserta=0-0
6ª giornata (24/10-25/10/2026)
Bologna-Vigevano=0-0
Cividale-Milano=0-0
Forlì-Livorno=0-0
Caserta-Mestre=0-0
Pesaro-Torino=0-0
Cremona-Pistoia=0-0
Montecatini-Cento=0-0
Ruvo di Puglia-Sassari=0-0
Rimini-Rieti=0-0
Brindisi-Avellino=0-0
7ª giornata (31/10-01/11/2026)
Avellino-Pesaro=0-0
Sassari-Caserta=0-0
Rieti-Cremona=0-0
Forlì-Ruvo di Puglia=0-0
Pistoia-Bologna=0-0
Milano-Rimini=0-0
Mestre-Brindisi=0-0
Torino-Montecatini=0-0
Vigevano-Livorno=0-0
Cento-Cividale=0-0
8ª giornata (07/11-08/11/2026)
Rimini-Vigevano=0-0
Cividale-Sassari=0-0
Brindisi-Forlì=0-0
Ruvo di Puglia-Rieti=0-0
Cremona-Torino=0-0
Caserta-Avellino=0-0
Montecatini-Pistoia=0-0
Pesaro-Mestre=0-0
Livorno-Cento=0-0
Bologna-Milano=0-0
9ª giornata (11/11/2026)
Cento-Cremona=0-0
Sassari-Pesaro=0-0
Forlì-Rimini=0-0
Vigevano-Ruvo di Puglia=0-0
Torino-Bologna=0-0
Mestre-Cividale=0-0
Rieti-Montecatini=0-0
Pistoia-Caserta=0-0
Avellino-Milano=0-0
Livorno-Brindisi=0-0
10ª giornata (14/11-15/11/2026)
Rimini-Cividale=0-0
Sassari-Avellino=0-0
Bologna-Rieti=0-0
Ruvo di Puglia-Torino=0-0
Brindisi-Cento=0-0
Milano-Pistoia=0-0
Cremona-Mestre=0-0
Pesaro-Vigevano=0-0
Montecatini-Livorno=0-0
Caserta-Forlì=0-0
11ª giornata (21/11-22/11/2026)
Vigevano-Cremona=0-0
Avellino-Ruvo di Puglia=0-0
Cividale-Caserta=0-0
Forlì-Mestre=0-0
Rieti-Milano=0-0
Torino-Rimini=0-0
Pistoia-Brindisi=0-0
Cento-Bologna=0-0
Pesaro-Montecatini=0-0
Livorno-Sassari=0-0
12ª giornata (21/03/2027)
Cento-Livorno=0-0
Bologna-Forlì=0-0
Vigevano-Pesaro=0-0
Ruvo di Puglia-Brindisi=0-0
Avellino-Mestre=0-0
Rimini-Sassari=0-0
Montecatini-Caserta=0-0
Torino-Pistoia=0-0
Rieti-Cividale=0-0
Cremona-Milano=0-0
13ª giornata (05/12-06/12/2026)
Rieti-Mestre=0-0
Vigevano-Cividale=0-0
Cento-Caserta=0-0
Avellino-Bologna=0-0
Cremona-Sassari=0-0
Pesaro-Brindisi=0-0
Milano-Torino=0-0
Pistoia-Rimini=0-0
Livorno-Ruvo di Puglia=0-0
Montecatini-Forlì=0-0
14ª giornata (12/12-13/12/2026)
Mestre-Montecatini=0-0
Caserta-Milano=0-0
Forlì-Pesaro=0-0
Rimini-Livorno=0-0
Sassari-Rieti=0-0
Avellino-Cremona=0-0
Torino-Vigevano=0-0
Cividale-Pistoia=0-0
Ruvo di Puglia-Cento=0-0
Brindisi-Bologna=0-0
15ª giornata (16/12/2026)
Sassari-Brindisi=0-0
Milano-Forlì=0-0
Pistoia-Avellino=0-0
Rieti-Torino=0-0
Montecatini-Ruvo di Puglia=0-0
Cremona-Rimini=0-0
Livorno-Cividale=0-0
Vigevano-Caserta=0-0
Bologna-Pesaro=0-0
Cento-Mestre=0-0
16ª giornata (19/12-20/12/2026)
Ruvo di Puglia-Cremona=0-0
Rimini-Cento=0-0
Cividale-Montecatini=0-0
Milano-Vigevano=0-0
Torino-Sassari=0-0
Pesaro-Rieti=0-0
Avellino-Livorno=0-0
Brindisi-Caserta=0-0
Mestre-Pistoia=0-0
Forlì-Bologna=0-0
17ª giornata (23/12/2026)
Cento-Torino=0-0
Montecatini-Milano=0-0
Rieti-Avellino=0-0
Vigevano-Mestre=0-0
Bologna-Cividale=0-0
Cremona-Forlì=0-0
Brindisi-Ruvo di Puglia=0-0
Pistoia-Sassari=0-0
Livorno-Pesaro=0-0
Caserta-Rimini=0-0
18ª giornata (30/12/2026)
Sassari-Bologna=0-0
Livorno-Rieti=0-0
Mestre-Milano=0-0
Forlì-Torino=0-0
Rimini-Brindisi=0-0
Pesaro-Pistoia=0-0
Ruvo di Puglia-Caserta=0-0
Montecatini-Vigevano=0-0
Cividale-Cremona=0-0
Avellino-Cento=0-0
19ª giornata (03/01/2027)
Vigevano-Sassari=0-0
Pistoia-Forlì=0-0
Ruvo di Puglia-Rimini=0-0
Bologna-Mestre=0-0
Milano-Pesaro=0-0
Cremona-Montecatini=0-0
Caserta-Livorno=0-0
Brindisi-Cividale=0-0
Torino-Avellino=0-0
Rieti-Cento=0-0
1ª giornata di ritorno (09/01-10/01/2027)
Sassari-Livorno=0-0
Montecatini-Rieti=0-0
Cividale-Torino=0-0
Forlì-Caserta=0-0
Cento-Milano=0-0
Avellino-Brindisi=0-0
Rimini-Bologna=0-0
Pesaro-Ruvo di Puglia=0-0
Mestre-Cremona=0-0
Vigevano-Pistoia=0-0
2ª giornata di ritorno (17/01/2027)
Rieti-Rimini=0-0
Torino-Milano=0-0
Bologna-Avellino=0-0
Livorno-Vigevano=0-0
Montecatini-Sassari=0-0
Pistoia-Cento=0-0
Ruvo di Puglia-Forlì=0-0
Cremona-Pesaro=0-0
Brindisi-Mestre=0-0
Caserta-Cividale=0-0
3ª giornata di ritorno (20/01/2027)
Cividale-Livorno=0-0
Mestre-Rieti=0-0
Caserta-Sassari=0-0
Vigevano-Torino=0-0
Cento-Ruvo di Puglia=0-0
Forlì-Montecatini=0-0
Pistoia-Cremona=0-0
Avellino-Rimini=0-0
Pesaro-Bologna=0-0
Milano-Brindisi=0-0
4ª giornata di ritorno (23/01-24/01/2027)
Cremona-Cento=0-0
Montecatini-Mestre=0-0
Rieti-Forlì=0-0
Rimini-Pistoia=0-0
Milano-Avellino=0-0
Bologna-Caserta=0-0
Sassari-Cividale=0-0
Torino-Pesaro=0-0
Ruvo di Puglia-Vigevano=0-0
Brindisi-Livorno=0-0
5ª giornata di ritorno (30/01-31/01/2027)
Vigevano-Bologna=0-0
Mestre-Torino=0-0
Pistoia-Milano=0-0
Pesaro-Sassari=0-0
Cividale-Ruvo di Puglia=0-0
Cento-Montecatini=0-0
Forlì-Cremona=0-0
Livorno-Rimini=0-0
Avellino-Rieti=0-0
Caserta-Brindisi=0-0
6ª giornata di ritorno (03/02/2027)
Brindisi-Pesaro=0-0
Sassari-Pistoia=0-0
Cremona-Cividale=0-0
Bologna-Cento=0-0
Rimini-Caserta=0-0
Montecatini-Avellino=0-0
Rieti-Vigevano=0-0
Milano-Mestre=0-0
Torino-Forlì=0-0
Ruvo di Puglia-Livorno=0-0
7ª giornata di ritorno (06/02-07/02/2027)
Caserta-Rieti=0-0
Cento-Rimini=0-0
Livorno-Cremona=0-0
Cividale-Brindisi=0-0
Pistoia-Ruvo di Puglia=0-0
Pesaro-Milano=0-0
Mestre-Bologna=0-0
Avellino-Torino=0-0
Forlì-Sassari=0-0
Vigevano-Montecatini=0-0
8ª giornata di ritorno (13/02-14/02/2027)
Rimini-Forlì=0-0
Montecatini-Pesaro=0-0
Milano-Cividale=0-0
Rieti-Livorno=0-0
Torino-Cento=0-0
Ruvo di Puglia-Mestre=0-0
Vigevano-Avellino=0-0
Brindisi-Sassari=0-0
Cremona-Caserta=0-0
Bologna-Pistoia=0-0
9ª giornata di ritorno (20/02-21/02/2027)
Milano-Bologna=0-0
Caserta-Ruvo di Puglia=0-0
Cento-Rieti=0-0
Pesaro-Avellino=0-0
Forlì-Brindisi=0-0
Livorno-Torino=0-0
Cividale-Rimini=0-0
Mestre-Vigevano=0-0
Pistoia-Montecatini=0-0
Sassari-Cremona=0-0
10ª giornata di ritorno (27/02-28/02/2027)
Torino-Brindisi=0-0
Bologna-Sassari=0-0
Montecatini-Cividale=0-0
Vigevano-Cento=0-0
Mestre-Caserta=0-0
Livorno-Forlì=0-0
Rimini-Cremona=0-0
Avellino-Pistoia=0-0
Ruvo di Puglia-Milano=0-0
Rieti-Pesaro=0-0
11ª giornata di ritorno (06/03-07/03/2027)
Cento-Avellino=0-0
Cremona-Rieti=0-0
Pesaro-Livorno=0-0
Milano-Montecatini=0-0
Cividale-Bologna=0-0
Pistoia-Mestre=0-0
Forlì-Vigevano=0-0
Brindisi-Rimini=0-0
Caserta-Torino=0-0
Sassari-Ruvo di Puglia=0-0
12ª giornata di ritorno (21/03/2027)
Cento-Livorno=0-0
Bologna-Forlì=0-0
Vigevano-Pesaro=0-0
Ruvo di Puglia-Brindisi=0-0
Avellino-Mestre=0-0
Rimini-Sassari=0-0
Montecatini-Caserta=0-0
Torino-Pistoia=0-0
Rieti-Cividale=0-0
Cremona-Milano=0-0
13ª giornata di ritorno (27/03/2027)
Caserta-Pesaro=0-0
Pistoia-Rieti=0-0
Sassari-Milano=0-0
Forlì-Avellino=0-0
Bologna-Torino=0-0
Mestre-Cento=0-0
Cividale-Vigevano=0-0
Rimini-Ruvo di Puglia=0-0
Brindisi-Cremona=0-0
Livorno-Montecatini=0-0
14ª giornata di ritorno (03/04-04/04/2027)
Milano-Livorno=0-0
Mestre-Forlì=0-0
Vigevano-Brindisi=0-0
Cento-Sassari=0-0
Rieti-Bologna=0-0
Avellino-Caserta=0-0
Pistoia-Cividale=0-0
Pesaro-Rimini=0-0
Montecatini-Torino=0-0
Cremona-Ruvo di Puglia=0-0
15ª giornata di ritorno (07/04/2027)
Bologna-Livorno=0-0
Brindisi-Montecatini=0-0
Sassari-Mestre=0-0
Cividale-Pesaro=0-0
Torino-Rieti=0-0
Forlì-Pistoia=0-0
Ruvo di Puglia-Avellino=0-0
Caserta-Cento=0-0
Cremona-Vigevano=0-0
Rimini-Milano=0-0
16ª giornata di ritorno (10/04-11/04/2027)
Forlì-Cividale=0-0
Livorno-Caserta=0-0
Pistoia-Pesaro=0-0
Vigevano-Milano=0-0
Cento-Brindisi=0-0
Avellino-Sassari=0-0
Mestre-Rimini=0-0
Torino-Cremona=0-0
Rieti-Ruvo di Puglia=0-0
Montecatini-Bologna=0-0
17ª giornata di ritorno (14/04/2027)
Rimini-Montecatini=0-0
Livorno-Mestre=0-0
Sassari-Torino=0-0
Milano-Rieti=0-0
Cremona-Avellino=0-0
Pesaro-Forlì=0-0
Brindisi-Pistoia=0-0
Ruvo di Puglia-Bologna=0-0
Cividale-Cento=0-0
Caserta-Vigevano=0-0
18ª giornata di ritorno (17/04-18/04/2027)
Avellino-Cividale=0-0
Mestre-Pesaro=0-0
Pistoia-Livorno=0-0
Vigevano-Rimini=0-0
Rieti-Sassari=0-0
Milano-Caserta=0-0
Cento-Forlì=0-0
Bologna-Brindisi=0-0
Montecatini-Cremona=0-0
Torino-Ruvo di Puglia=0-0
19ª giornata di ritorno (25/04/2027)
Livorno-Avellino=0-0
Ruvo di Puglia-Montecatini=0-0
Rimini-Torino=0-0
Cremona-Bologna=0-0
Cividale-Mestre=0-0
Pesaro-Cento=0-0
Forlì-Milano=0-0
Brindisi-Rieti=0-0
Sassari-Vigevano=0-0
Caserta-Pistoia=0-0