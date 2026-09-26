La stagione 2026-27 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è pronta ad alzare il sipario. Tredici titoli, da novembre a maggio, per un cartellone che attraversa la commedia, la musica, i classici, la danza e le storie del nostro tempo.

Da lunedì 28 settembre saranno disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione, sia alla biglietteria del Nuovo Teatro Verdi sia online su Vivaticket. Per gli spettacoli del cartellone, i prezzi interi sono di 32 euro per il primo settore, 25 euro per il secondo e 20 euro per la galleria. I biglietti ridotti costano rispettivamente 27, 22 e 18 euro, mentre per gli studenti fino a 25 anni le tariffe sono di 20, 16 e 14 euro. Le riduzioni sono riservate ai giovani under 25, agli adulti over 65, ai dipendenti di enti e aziende convenzionate e ai gruppi organizzati di almeno 15 persone appartenenti ad associazioni. Tariffe specifiche sono previste per “Rocky – The Musical”: 55 euro per il primo settore, 45 per il secondo e 35 per la galleria. Per “Ti racconto una storia” con Edoardo Leo, proposto fuori abbonamento, i prezzi sono di 64, 52 e 40 euro. La biglietteria del Verdi è aperta dal lunedì al venerdì, ore 11-13 e 17.30-19.30 (info: T. 0831 562 554 – botteghino@nuovoteatroverdi.com).

La stagione si apre il 12 novembre con “Scandalo”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino. Una commedia che mette a confronto desiderio, pregiudizio e rapporti tra maschile e femminile, interrogando le convenzioni che regolano comportamenti e relazioni. Il 17 novembre arriva Massimiliano Gallo con “Lettera ad Eduardo”, un viaggio nel teatro e nella poesia di Eduardo De Filippo. Parole, musica e ricordi restituiscono la complessità di un autore che ha saputo trasformare la vita familiare, le contraddizioni umane e il linguaggio quotidiano in pagine universali.

L’1 dicembre Luca Zingaretti conduce il pubblico nell’universo di Italo Calvino con “Marco Polo e le città invisibili”, un atlante visionario nel quale le città immaginate diventano luoghi della memoria, del desiderio e della conoscenza. Il 13 dicembre torna Emilio Solfrizzi con “Falstaff – L’arte di farla franca”, liberamente tratto da Shakespeare e Molière. Al centro della commedia un affabulatore convinto di poter aggirare ogni ostacolo grazie alla sua astuzia, tra seduzioni, menzogne e continui rovesciamenti. Fuori abbonamento, il 19 dicembre, Edoardo Leo porta al Verdi “Ti racconto una storia”, reading-spettacolo con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Appunti, ricordi, aneddoti e pagine raccolte in oltre vent’anni di carriera compongono un viaggio personale tra comicità, emozioni e frammenti di vita.

Il nuovo anno si apre il 23 gennaio con “Rocky – The Musical”, interpretato da Mario Ermito e Giulia Ottonello nei ruoli di Rocky e Adriana. Il celebre film premio Oscar diventa uno spettacolo musicale che conserva il cuore della storia originale: un pugile sconosciuto, un’occasione irripetibile e la determinazione di chi cerca il proprio riscatto. Il 30 gennaio arriva Giulia Vecchio, che debutta nel teatro della sua città con uno spettacolo dal titolo “Prima dello sparo”.

Il 16 febbraio è la volta di Carlo Buccirosso con “L’esorcismo di don Tonino”, commedia che affronta attraverso la risata paure, fragilità e bisogno di credere. Dialoghi serrati, personaggi eccentrici e situazioni sempre più complicate trasformano il quotidiano in un meccanismo comico nel quale emergono le debolezze umane. Il 21 febbraio arriva “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, con Mario Autore, Anna Iodice e Domenico Pinelli, anche regista. Un uomo appena dimesso dal manicomio prende alla lettera parole e convenzioni sociali, provocando una catena di equivoci.

Il 7 marzo la musica di Pino Daniele prende forma orchestrale nell’“Omaggio a Pino Daniele” della Jazz Studio Orchestra, diretta dal maestro Paolo Lepore, con le voci di Greg Rega, Stefania Tesoro e Savio Vurchio. Un concerto che rilegge il repertorio del cantautore napoletano attraverso nuovi arrangiamenti, valorizzando l’incontro tra canzone, jazz, blues e sonorità mediterranee. Il 21 marzo la danza entra nel cartellone con l’Accademia Teatro alla Scala: 45 allievi in scena per “Divertissement da Paquita”, “Rossini Cards” e “Bolero X”, con coreografie di Petipa, Bigonzetti e Binyamini, su musiche di Minkus, Rossini e Ravel. Tre lavori che accostano tradizione accademica e scrittura contemporanea.

L’11 aprile arriva Biagio Izzo con “L’arte della truffa”, commedia brillante nella quale un uomo d’affari integerrimo, costretto ad accogliere in casa il cognato truffatore, finisce per ricorrere proprio alle astuzie che ha sempre condannato. Chiude la stagione, il 5 maggio, Serena Autieri con “La sciantosa”, viaggio musicale nel repertorio e nelle atmosfere del café chantant attraverso la figura di Elvira Donnarumma, “‘a capinera napulitana”.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi