Dal 16 al 22 settembre u.s., si è svolta anche nella Provincia di Brindisi la campagna congiunta sulla sicurezza stradale “Safety days” promossa da Roadpol European Roads Policing Network.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità” ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli utenti della strada sugli effetti negativi dei comportamenti aggressivi alla guida, nel tentativo di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade, richiamando l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

L’edizione di quest’anno ha focalizzato la sua attenzione anche sugli utenti “vulnerabili” come i conducenti di motocicli, biciclette e monopattini, sottolineando l’importanza di un comportamento responsabile sulla strada non solo da parte dei conducenti dei veicoli a due ruote stessi, ma anche degli altri utenti che condividono la strada con loro.

In questa campagna di sensibilizzazione la Polizia Stradale di Brindisi ha quindi incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Ferdinando” di San Pancrazio Salentino e di Mesagne, nonché la Sezione Arbitri di Calcio di Brindisi. Gli incontri hanno ha visto la partecipazione di oltre 150 ragazzi oltre ai rispettivi docenti e 30 osservatori arbitrali adulti.

La Polizia Stradale di Brindisi ha inoltre predisposto servizi mirati rivolti alla riduzione delle principali cause di incidentalità: velocità, mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, mancato utilizzo del casco protettivo, uso di telefoni cellulari alla guida e guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti.

In questa settimana sono state impiegate quindi 33 pattuglie e sono state controllate 225 persone e 189 veicoli, contestando 155 infrazioni, ritirando 29 patenti per uso del telefono cellulare, ritirando 6 carte di circolazione e sottoponendo a fermo amministrativo 4 veicoli e a sequestro amministrativo 2 veicoli.