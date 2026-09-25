Una rete tra scuola, istituzioni, professionisti e territorio per educare al rispetto, alla responsabilità e alla partecipazione

L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi compie un importante passo nel percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità con la costituzione dell’Osservatorio di Legalità e Cittadinanza Attiva, un organismo permanente nato per promuovere il benessere degli studenti, prevenire fenomeni di disagio giovanile e rafforzare il dialogo tra scuola, famiglie,

istituzioni e territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Educazione Civica e delle più recenti Linee Guida ministeriali dedicate alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e di ogni forma di violenza e discriminazione.

L’Osservatorio è composto dalla Dirigente Scolastica Marialuisa Pastorelli, dal Ten. CC. Avv. Giovanni Convertini, Presidente UNUCI – Sezione di Brindisi, dalla Dott.ssa Elvira D’Alò, pedagogista clinica ed ex Dirigente Scolastica, dal Dott. Antonio De Donno, Magistrato e già Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, dalla Prof.ssa Sara Convertini, dalla Prof.ssa Iolanda Monteverdi, dal Dott. Fabrizio Maltinti, esperto di geopolitica ed ufficiale in congedo della Brigata San Marco, e dal Prof. Francesco Lisco, già giudice tributario.

Il progetto sarà ulteriormente arricchito dalla collaborazione di consulenti ed esperti esterni, nonché dal coinvolgimento di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, associazioni del territorio, enti e realtà impegnate nella promozione della legalità, della sicurezza e dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di costruire una comunità educante sempre più forte e partecipata.

Quattro percorsi per crescere insieme

Le attività dell’Osservatorio si svilupperanno attraverso quattro aree di intervento:

• Ascolto e rilevazione dei bisogni, per comprendere le esigenze degli studenti e favorire relazioni positive e inclusive;

• Prevenzione della violenza di genere, attraverso percorsi di educazione all’affettività, al rispetto e alla parità;

• Contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con particolare attenzione alla sicurezza digitale e all’uso consapevole delle tecnologie;

• Strumenti di supporto e segnalazione, per aiutare i giovani a riconoscere situazioni di disagio e conoscere le risorse presenti sul territorio.

L’Osservatorio promuoverà inoltre incontri, laboratori, testimonianze e momenti di confronto in occasione delle principali giornate dedicate ai temi della legalità e della cittadinanza, tra cui la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio.

«La scuola non può limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e capaci di leggere la complessità del presente. Con questo Osservatorio si intende creare uno spazio stabile di confronto e collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio, offrendo ai giovani studenti strumenti concreti per crescere nel rispetto di sé, degli altri e

delle regole della convivenza civile.»