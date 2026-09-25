Si è concluso “Bella Fresca – L’Estate Francavillese”, il cartellone di eventi estivi promosso dall’Amministrazione comunale, con eventi a partecipazione libera e gratuita in diversi luoghi della città. Francavilla Fontana ha ospitato un appuntamento diverso quasi ogni sera, con una proposta ampia e accessibile a tutti.

Il punto di partenza è stato il bando esplorativo pubblicato dal Comune a maggio, con cui l’Amministrazione ha coinvolto associazioni, agenzie, operatori e privati cittadini, invitandoli a proporre iniziative ed eventi di ogni genere. Da quelle proposte è nato un cartellone che ha compreso cultura, sport, teatro, cinema, iniziative per bambini e musica.

«Con il bando dello scorso maggio abbiamo raccolto le proposte di associazioni, operatori e cittadini – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – e le abbiamo inserite in un programma aperto a tutti, diffuso in diversi luoghi della città, in grado di proporre qualità e intrattenimento e attrarre anche visitatori dai paesi limitrofi. In particolare ad agosto, quando abbiamo registrato numerose presenze legate anche ai Giochi del Mediterraneo e alla mostra sul Barocco a Castello Imperiali».

«Con l’avviso pubblico abbiamo voluto costruire una proposta capace di parlare a pubblici diversi – dichiara in particolare l’assessore allo Spettacolo Vanni Calò – coinvolgendo fasce di età e interessi differenti».

Sul fronte culturale e letterario, Francavilla Fontana ha ospitato incontri e rassegne con ospiti del panorama nazionale, tra cui Ilaria Grillini, Sigfrido Ranucci, Paolo Di Giannantonio, Nicola Gratteri e Piero Chiambretti, offrendo occasioni di confronto e approfondimento. Lo sport ha compreso il torneo di basket 3×3, le lezioni di yoga, lo Street Soccer Day e la gara podistica Imperial Run, che hanno reso piazze e spazi cittadini luoghi di aggregazione e partecipazione. Il teatro ha portato a Francavilla Fontana compagnie provenienti da Torre Santa Susanna, Grottaglie, Ostuni e Santa Maria di Leuca, con spettacoli che hanno coinvolto il pubblico e valorizzato la tradizione teatrale del territorio. Il cinema ha avuto una rassegna articolata in diversi luoghi della città, con la possibilità per i cittadini di assistere gratuitamente alle proiezioni e, in alcuni appuntamenti legati alla rassegna Qcine, di incontrare ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo, tra cui Giuliana De Sio, Pierluigi Pardo e Francesco Munzi. Attenzione anche ai bambini e alle famiglie, con film d’animazione, artisti di strada, cosplay, l’Happy Circus e altre iniziative pensate per i più piccoli.

La musica ha proposto linguaggi differenti, dalla musica classica, con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, al rap, al pop d’autore, al rock, fino al jazz con la rassegna “Francavilla è Jazz”, giunta alla tredicesima edizione. Tra gli artisti ospitati in piazza Giovanni XXIII nel corso dell’estate figurano Giovanni Caccamo, Dargen D’Amico, Pierdavide Carone, PFM, Max Ionata, Karima e Roy Paci.

«Abbiamo visto le nostre piazze riempirsi di persone, famiglie, giovani, bambini e visitatori provenienti dai paesi vicini – afferma Vanni Calò – e abbiamo offerto gratuitamente alla comunità una grande quantità di spettacoli e iniziative, per trascorrere le serate estive in compagnia».

«Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa estate – conclude l’assessore Vanni Calò – a partire dagli uffici comunali, che hanno lavorato per rendere possibile ogni iniziativa, e dalla Polizia Locale, per il lavoro svolto sul fronte della sicurezza e della gestione degli eventi. Ringrazio i volontari, le associazioni, la Croce Rossa, che ha assicurato il pronto intervento medico, gli artisti, gli organizzatori e i tecnici. Ogni manifestazione è migliorabile: siamo pronti a raccogliere suggerimenti per costruire proposte future ancora più ampie. Bella Fresca è stata un’estate costruita insieme».