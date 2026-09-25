Inclusione e reinserimento sociale per fare comunità. Anche quest’anno Fondazione Puglia partecipa alla Giornata Europea delle Fondazioni 2026 sostenendo nuovamente Oltre i Confini Indoor – Da Detenuti a Danzatori Professionisti, il laboratorio permanente di teatro-danza che la Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL, diretta dal coreografo Vito Alfarano, realizza dal 2015 nella Casa Circondariale di Brindisi.

Martedì 29 settembre alle 9,30 presso lo stesso Istituto Penitenziario, nell’ambito del progetto andrà in scena lo spettacolo Gabbie, ideato da Vito Alfarano (che ne cura anche la regia e la coreografia) e da Marcello Biscosi, autore della drammaturgia e dei testi. Gabbie vede inoltre il contributo coreografico di Daniele Corsa e Saul Daniele Ardillo.

All’evento interverranno, oltre agli organizzatori, l’Assessora alla cultura e alla conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta e il presidente di Fondazione Puglia, Antonio Castorani.

La performance valorizza i risultati del percorso precedente utilizzando le arti performative come strumento di formazione, crescita e professionalizzazione delle persone detenute.

Interpretato dai detenuti Pasquale Camposeo e Roberto Ronzini, dalla danzatrice con sindrome di Down Francesca De Giorgi e accompagnato dal tutoraggio dei coreografi della Compagnia AlphaZTL, lo spettacolo indaga le molteplici “gabbie” che limitano la libertà delle persone: il tempo sospeso della detenzione, la distanza tra genitori e figli, l’affettività negata, l’identità e la sessualità, il desiderio, la perdita, la salute mentale e il giudizio sociale che accompagna il reinserimento.

Nella Casa Circondariale di Brindisi, sarà presentata inoltre l’anteprima di “Gabbie – Dentro e Fuori lo Sguardo” con sottotitolo “Arte, Comunità e Prevenzione Sociale”, il documentario che attraverso le testimonianze dei protagonisti, dei loro familiari e delle principali figure istituzionali, approfondisce i temi affrontati in scena.

La visione dello spettacolo e del documentario offrirà al pubblico della giornata e dei successivi eventi previsti con scuole e cittadinanza, un’occasione di riflessione sulla marginalità, la dignità della persona, le relazioni e il reinserimento sociale, smontando i meccanismi del pregiudizio, mostrando la complessità umana dietro l’etichetta di “detenuto” o “ex detenuto”, evidenziando il ruolo che cultura, partecipazione e comunità possono svolgere nella prevenzione dell’isolamento, dell’esclusione sociale e della recidiva.

“Gabbie – Dentro e fuori lo sguardo” è un progetto che unisce arte, realtà e racconto audiovisivo, un viaggio che parte dalla scena, attraversa la vita e ritorna allo spettatore, lasciando una domanda aperta: chi è davvero libero… e chi è davvero dentro una gabbia?

Il progetto sarà inoltre accompagnato da una comunicazione digitale basata sui contenuti audiovisivi realizzati durante il percorso. Attraverso i canali di AlphaZTL, tali materiali raggiungeranno pubblici ampi e differenziati, prolungando la sensibilizzazione su prevenzione sociale, inclusione e dialogo tra carcere e comunità.

“Con questa iniziativa Fondazione Puglia conferma il proprio sostegno ad un modello in cui arte, cultura e relazioni diventano strumenti di prevenzione sociale e di costruzione di comunità – afferma il suo presidente Antonio Castorani -. Ascoltare e riconoscere i segnali di fragilità significa contribuire a dare risposte concrete prima che i problemi diventino emergenza”.

“Ho creato ‘Gabbie’ perché credo che il carcere non debba essere soltanto un luogo da cui guardare fuori, ma anche un luogo da cui imparare a guardare dentro di noi – dichiara Vito Alfarano -. In fondo, nessuno è completamente libero dalle proprie gabbie”.

Giornata Europea delle Fondazioni 2026

Il 1° ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Europea delle Fondazioni. Si tratta di un’iniziativa promossa dal network europeo delle organizzazioni filantropiche Philea che ha l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle Fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa. Quest’anno in occasione di questa ricorrenza, Acri e Assifero organizzano “Chi ben comincia. La comunità che previene”, una campagna nazionale che si terrà dal 24 settembre al 1° ottobre con al centro il tema della prevenzione sociale e il benessere delle comunità.

Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL

Fondata nel 2015 la Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL è un’organizzazione di promozione sociale attiva nel campo della danza contemporanea e delle arti performative applicate al sociale. Il nome “AlphaZTL” — Alpha greco come negazione e Zona a Traffico Limitato — esprime la filosofia dell’associazione: superare confini fisici e culturali, portando l’arte nei luoghi più fragili e marginali della società.

Ufficio Stampa Fondazione Puglia