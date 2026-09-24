C’è una comicità che nasce in famiglia, prende forma nelle parole di tutti i giorni e arriva a far ridere un Paese intero. È quella di Giuseppe “Mandrake” Ninno, che domenica 27 settembre alle ore 19 sarà protagonista al Santa Spazio Culturale – Ex Convento di Santa Chiara di Brindisi di un incontro-intervista dedicato al suo percorso, ai personaggi che lo hanno reso popolare e al ruolo del dialetto nella sua comicità. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su rebrand.ly/BrindisiMandrake, fino ad esaurimento dei posti.

“Brindisi a Mandrake” è anche il ritorno dell’artista nella sua città, dove riceverà una targa di riconoscimento per aver portato il dialetto brindisino sui palcoscenici di tutta Italia, facendone una lingua familiare anche a chi non lo parla. Il successo di Mandrake parte da un’intuizione semplice: le famiglie sono una miniera inesauribile di situazioni comiche. Una frase detta nel momento sbagliato, una discussione a tavola, un genitore alle prese con i figli, le piccole incomprensioni domestiche. È da questo repertorio quotidiano che prende forma la “Famiglia Imbarazzi”, un universo di personaggi nel quale ciascuno può ritrovare qualcosa della propria esperienza. Il pubblico ride perché quelle situazioni, in fondo, le conosce già.

Giuseppe Ninno ha costruito negli anni una comicità che parla a generazioni diverse. I bambini si divertono con i suoi personaggi, gli adulti ritrovano le dinamiche familiari, i più anziani riconoscono espressioni e modi di dire che appartengono alla loro vita. La sua forza sta anche in questa familiarità: i personaggi sembrano usciti dalla casa accanto, con i loro difetti, le loro fissazioni e quel modo tutto particolare di affrontare le cose.

Il dialetto brindisino è parte essenziale di questo linguaggio. Le inflessioni, le parole e le espressioni tipiche diventano strumenti comici, ma anche elementi attraverso i quali una cultura cittadina raggiunge un pubblico molto più ampio. Mandrake ha dimostrato che si può far ridere in dialetto anche chi quel dialetto non lo conosce: sono le situazioni, i gesti e i rapporti tra i personaggi a rendere comprensibile ogni battuta.

Un percorso cominciato sui social e cresciuto fino ai palcoscenici teatrali, dove la “Famiglia Imbarazzi” ha incontrato il pubblico dal vivo. Nel 2025 il progetto ha raggiunto anche il cinema d’animazione, aggiungendo un nuovo capitolo a una storia artistica che si è sviluppata attraverso linguaggi e mezzi differenti. L’intervista, condotta da Marco Guacci, voce storica di Radio Norba, offrirà l’occasione per conoscere il lavoro dietro i personaggi, ripercorrere le tappe della carriera e parlare del rapporto tra comicità, dialetto e pubblico. Un incontro che partirà dalle origini per arrivare al successo nazionale, tra aneddoti, ricordi e retroscena.

Al termine dell’incontro, il sindaco Giuseppe Marchionna consegnerà a Giuseppe “Mandrake” Ninno una targa a nome della Città di Brindisi. Un riconoscimento al suo percorso artistico e alla capacità di trasformare le parole, le abitudini e le espressioni della sua città in una comicità che oggi diverte il pubblico di tutta Italia.

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Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi