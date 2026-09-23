September 23, 2026
Set 23, 2026    Posted by    news

In occasione dell’annuale ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, martedì 29 settembre 2026, la Questura di Brindisi e l’ASL Brindisi, con la collaborazione dell’AVIS di Latiano, organizzano a partire dalle ore 9:00 dello stesso giorno, una raccolta sangue all’esterno del Santuario S. Maria di Cotrino a Latiano (Br).
Ogni giorno il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza prioritaria nelle strutture ospedaliere per interventi di primo soccorso, per interventi chirurgici e per curare malattie. Il contributo di ogni singolo donatore è fondamentale per rispondere a questa richiesta.
Ogni donazione può garantire una risorsa essenziale per chi ne ha bisogno, pertanto, la cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere l’iniziativa.

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