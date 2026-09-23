La Confesercenti della provincia di Brindisi, insieme con il Comune di San Pietro Vernotico e l’Associazione Artigiani e Commercianti di San Pietro Vernotico, promuove un’altra edizione de “Lo Sbaracco”, un’iniziativa molto particolare che animerà le vie dello shopping di San Pietro Vernotico, trasformando il centro cittadino in un grande mercato all’aperto all’insegna delle occasioni uniche.

Si tratta di un evento commerciale di fine stagione in cui i negozianti propongono la merce con sconti extra e ribassi eccezionali (il cosiddetto “saldo dei saldi”), per liberare i propri magazzini prima del cambio di stagione con l’arrivo dei capi invernali.

Durante i giorni dell’evento, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre, ogni attività aderente di San Pietro Vernotico propone sconti, promozioni e occasioni speciali direttamente all’interno del proprio locale, mettendo a disposizione prodotti o servizi a prezzi particolarmente convenienti. In offerta verranno proposti articoli di ogni genere, dall’abbigliamento alle calzature, fino agli articoli per la casa e agli accessori.

L’obiettivo è incrementare le opportunità di acquisto, incentivando l’economia delle attività locali di prossimità, dare pertanto maggiore visibilità ai commercianti ma anche offrire ai consumatori la possibilità di fare acquisti di altissima qualità a prezzi di puro realizzo.

L’evento servirà anche a promuovere il territorio.

Le vie principali di San Pietro Vernotico saranno animate per favorire il passeggio, lo shopping in sicurezza e la socialità, creando un’atmosfera accogliente per le famiglie e i giovani.

Le attività partecipanti saranno riconoscibili dalla locandina “Io partecipo allo Sbaracco – Attività aderente”.

Le attività aderenti saranno aperte per accogliere l’utenza sia di mattina che di pomeriggio del venerdì e del sabato. Solo la mattina, invece, nella giornata di domenica.