L’Istituto Morvillo Falcone‑Bassi ha partecipato il 21 settembre 2026, presso il Padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, alla giornata regionale dedicata a “Scuole di comunità – La scuola come presidio civico e motore di comunità”, promossa dalla Regione Puglia per avviare un percorso condiviso volto a rafforzare il ruolo della scuola come presidio civico, infrastruttura sociale e motore di comunità.

La presenza dell’Istituto ha offerto un contributo significativo alla riflessione sulle nuove sfide educative e sociali, presentando esperienze e progettualità che incarnano pienamente la visione di scuola come spazio di crescita, relazione e cittadinanza .

Nel corso della giornata, l’Istituto ha illustrato tre progettualità che incarnano pienamente la visione di scuola come spazio di crescita, relazione e cittadinanza:

• C.A.R.E -Cura, ascolto, relazione ed empatia-Sportello Autismo e Sindrome di Tourette Il progetto, presentato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Irene Esposito insieme alla Prof.ssa Rosy De Mauro, ha evidenziato l’importanza di un presidio educativo capace di accogliere, orientare e sostenere studenti e famiglie, promuovendo inclusione, consapevolezza e riduzione dei divari socio‑educativi.

• Realizzazione di abiti d’epoca per il Palio del Comune di San Vito dei Normanni nell’ambito del progetto Palio di San Vito A cura della prof.ssa Alessandra Termite, l’intervento ha raccontato il percorso creativo e laboratoriale che ha portato gli studenti alla produzione di costumi storici destinati al corteo medievale del Palio, valorizzando il legame tra scuola, territorio e patrimonio culturale.

• Mini collezione nell’ambito del progetto “Intrecci del Mediterraneo” per l’evento Tukoita 112 Presentato dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Irene Esposito insieme alla Prof.ssa Milena D’Onghia. Il progetto ha mostrato come moda, ricerca culturale e creatività possano diventare strumenti di dialogo interculturale e partecipazione attiva alla vita delle realtà locali.

La partecipazione dell’Istituto Morvillo Falcone‑Bassi conferma la volontà dello stesso di contribuire alla costruzione di una rete educativa regionale capace di rispondere alle trasformazioni demografiche, alle fragilità sociali e alle nuove esigenze delle famiglie, promuovendo una scuola aperta, collaborativa e profondamente radicata nel territorio.