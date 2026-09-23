Prima ancora di diventare repertorio, la musica francescana fu uno strumento per parlare alle persone. Il “Barocco Festival Leonardo Leo” approda venerdì 25 settembre alle ore 20 nel chiostro della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti di Brindisi, nell’ex convento delle Scuole Pie, spazio gestito dall’APS Brindisi e le Antiche Strade, con “Gloriosus Franciscus. Il francescanesimo nella musica tra Medioevo e Rinascimento”. Un percorso musicale nei primi tre secoli della tradizione musicale legata a San Francesco d’Assisi, nell’800esimo anniversario dalla morte, tra canto gregoriano, prime polifonie, laudi in volgare e composizioni di matrice colta. Latino e lingua del popolo, devozione e cultura urbana si incontrano in una musica nata per diffondere un messaggio spirituale oltre i confini delle comunità religiose. Conduce la serata il giornalista Antonio Celeste. Al termine, degustazione di vini offerta dalle cantine “Otri del Salento” e “Vignuolo” e di prodotti pugliesi proposti da “Gargano Sapori”. Biglietti online su Vivaticket fino alle ore 17 del giorno dello spettacolo; successivamente saranno disponibili la sera del concerto direttamente all’ingresso. Ticket euro 3 – Info T. 347 060 4118.

Protagonista l’Anonima Frottolisti, ensemble nato ad Assisi e impegnato nella ricerca e nell’esecuzione dei repertori medievali e rinascimentali. Voci e strumenti storici accompagneranno un programma costruito su manoscritti e laudari provenienti da Cortona, Assisi, Firenze, Venezia, Londra, Oxford, Bobbio e Gualdo Tadino, ricomponendo una geografia musicale che restituisce la diffusione europea del francescanesimo.

Il rapporto tra musica e Ordine francescano nasce insieme alla comunità fondata da Francesco. Tra Medioevo e Rinascimento il canto diventa uno delle soluzioni più efficaci per trasmetterne ideali e forme di spiritualità, contribuendo alla crescita culturale dell’Europa. Figure come Giuliano da Spira partecipano allo sviluppo di una tradizione che passa dal canto liturgico alle prime esperienze polifoniche e raggiunge progressivamente forme musicali sempre più articolate.

Un ruolo decisivo appartiene alle laudi medievali, punto d’incontro tra devozione e cultura popolare. L’uso del volgare rende il messaggio religioso accessibile a una comunità più larga e accompagna un’epoca nella quale crescono confraternite laiche, corporazioni cittadine e letteratura nelle lingue parlate. Il Laudario di Cortona conserva alcune delle testimonianze più significative di questo mondo, nel quale la figura di Francesco entra nel canto e diventa materia per tutti.

Accanto al volgare, il latino mantiene la dimensione colta e internazionale dell’Ordine. I repertori circolano tra città e comunità religiose, attraversano biblioteche e scriptoria e mostrano come il francescanesimo abbia costruito molto presto una rete europea. Il Cantorino di Reims diventa il simbolo di una spiritualità che supera i confini locali e affida alla musica una lingua comune.

Il programma unisce raffinatezza polifonica e semplicità della lauda, latino e volgare, scrittura e trasmissione popolare. Le fonti conservate nei grandi manoscritti europei restituiscono il modo in cui un’idea spirituale ha viaggiato per secoli attraverso le voci. L’omaggio guarda inevitabilmente ad Assisi, città natale dell’ensemble e luogo nel quale la figura di Francesco continua a identificarsi con un’idea universale di fraternità. Lo stesso Dante, nella “Divina Commedia”, ne costruisce l’immagine come una luce destinata a irradiarsi nel mondo. Nel Chiostro delle Scuole Pie, quella luce passa attraverso la materia più fragile e insieme più resistente: il canto, che attraversando i secoli conserva nelle parole e nei suoni la traccia di una comunità.

Brindisi – Venerdì 25 settembre, ore 20.00

Chiostro delle Scuole Pie

GLORIOSUS FRANCISCUS

Il francescanesimo nella musica tra Medioevo e Rinascimento

ANONIMA FROTTOLISTI

Luca Piccioni, liuto, chitarrino medievale, voce

Emiliano Finucci, viella, voce

Simone Marcelli, organetto portativo, claviciterium, voce

Enrico Correggia, voce

Nicola di Filippo, voce

Massimiliano Dragoni, dulcimelo, salterio, tintinnabula, percussioni antiche, organistrum



Ufficio Stampa «Barocco Festival Leonardo Leo»

www.baroccofestival.it