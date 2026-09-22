Ritorna il 25 e il 26 settembre 2026 alle ore 20:00, uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio: la rassegna culturale “Una Piazza Di Libri – Quinta Edizione”.

Quest’anno la manifestazione è interamente dedicata al tema “Semi di Legalità – Nutrire la giustizia con il coraggio delle parole”, ponendosi l’obiettivo di mettere al centro del dibattito pubblico la giustizia, la memoria storica e il contrasto alle mafie attraverso la potenza della parola scritta.

La rassegna, organizzata dall’associazione Villa Castelli On Line APS con il patrocinio del Comune di Villa Castelli e la collaborazione della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, si terrà nella cornice della Chiesa Vecchia in Piazza Caduti di Nassiriya.

L’iniziativa nasce in un momento particolarmente delicato e complesso per la comunità locale: un territorio recentemente scosso da preoccupanti episodi di cronaca, tra cui gravi attentati incendiari mirati – come il rogo che ha colpito l’auto del Primo Cittadino – e recenti arresti legati a fenomeni di estorsione e criminalità. Davanti a questo clima di tensione, il mondo dell’associazionismo ha sentito il dovere etico di non arretrare, offrendo alla cittadinanza un presidio di resistenza culturale. Il progetto vede confermata anche quest’anno la preziosa collaborazione della Libreria Francavillese, alla quale si affianca il supporto di altre realtà territoriali, unite in una forte sinergia civile.

Due serate imperdibili animeranno la comunità con altrettanti autori di rilievo, ospiti d’eccezione e dibattiti di profonda attualità:

Venerdì 25 settembre (ore 20:00): Apertura con il libro “Mafia Caporale” di Leonardo Palmisano, che dialogherà con Micaela De Marco vicepresidente di Villa Castelli On Line e presidente della Cooperativa Se Puede. Un’inchiesta lucida e spietata che squarcia il velo sul fenomeno del caporalato, tra sfruttamento del lavoro, nuove schiavitù e infiltrazioni criminali nel tessuto economico. Ospite Francesco Amico Segretario organizzativo UILA-UIL Brindisi e Consigliere nazionale UILA

Sabato 26 settembre (ore 20:00): Sarà la volta de “Il grido e l’impegno” di Francesco Minervini, in un confronto con il giornalista Cosimo Saracino. Il racconto coraggioso di storie di riscatto e di resistenza civile, un invito a non restare indifferenti e a trasformare l’indignazione in cittadinanza attiva. La serata si fregerà della straordinaria e toccante presenza di Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele Fazio, il ragazzo di soli 15 anni ucciso per errore dalla mafia a Bari Vecchia nel 2001. Pinuccio e Lella porteranno la loro preziosa testimonianza di vita, raccontando come hanno saputo trasformare un dolore immenso in un cammino incessante di impegno civico e memoria attiva in tutta Italia.

“Nutrire la giustizia con il coraggio delle parole significa non abbassare mai la guardia e offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, gli strumenti per coltivare la legalità nel quotidiano”, spiegano gli organizzatori di Villa Castelli On Line APS. “Oggi più che mai, alla luce degli ultimi vili atti intimidatori che hanno colpito la nostra comunità, fare rete e parlare apertamente di riscatto civico diventa un dovere non più rimandabile”.