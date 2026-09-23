Confartigianato ha partecipato alla SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Promuove il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

L’evento principale si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno e culmina nella famosa Giornata senza auto.

La Confartigianato di Brindisi, ieri 22 settembre, ha partecipato con il suo Segretario territoriale Teodoro Piscopiello ed il Presidente provinciale Massimo Roma.

Tanti artigiani hanno aderito all’iniziativa, tra questi Michele Padula, acconciatore di Brindisi e Patrizia Guarini, estetista di Mesagne.

A nostro modo vogliamo essere un buon esempio di rispetto per l’ambiente, intendiamo contribuire a ripensare i sistemi di trasporto affinché siano realmente disponibili, accessibili, economicamente sostenibili, inclusivi e sicuri, e rispondano adeguatamente ai bisogni di tutte le fasce d’età, sostenendo le generazioni presenti e future.

L’interesse della categoria a questo tipo di mobilità e le segnalazioni pervenute da chi ha partecipato ci sprona a chiedere ai Comuni, alla Provincia, all’ANAS, ai gestori di strade pubbliche di migliorare la sicurezza intervenendo con più frequenti manutenzioni e adeguando la segnaletica in favore di chi percorre queste strade sulle due ruote a pedali.

Teodoro Piscopiello

Segretario Territoriale di Confartigianato Brindisi