Dichiarazione del consigliere regionale di Fratellid’Italia, Luigi Caroli

“È mortificante vedere e leggere del totale stato di abbandono denunciato nelle ultime ore a livello infrastrutturale per l’ospedale di Francavilla Fontana.

Sono sei anni che sollecito ai vari direttori generale ed all’area tecnica interventi immediati. Quanti sopralluoghi fatti in questi sei anni. Quante buone intenzioni: nei fatti però c’è un ospedale mortificato all’interno per reparti chiusi e all’esterno per lo stato di abbandono. Calcinacci che cadono in più punti, segnalati e senza alcun intervento. È fermo l’ordinario e lo straordinario. Senza una presa di coscienza forte da parte della direzione generale, il destino dell’ospedale Camberlingoè segnato.

Si penalizzano i servizi e languono gli interventi infrastrutturali. Ed a pagare le conseguenze di tutto ciò sono e saranno, il personale sanitario e l’utenza.

Una lenta agonia nel silenzio generale di chi al governo della Regione da 20 anni dice di voler difendere la sanità pubblica. Le condizioni infrastrutturali dell’ospedale di Francavilla Fontana e del Perrino di Brindisi sono note a tutti.

Nell’Asl Brindisi sono stati capaci di lasciare queste strutture a limite della precarietà e forse dell’agibilità e contestualmente creare un buco sanitario di 60 milioni di euro. E come amano ripetere la ‘colpa’ è sempre degli altri, pur governando loro da 20 anni”.