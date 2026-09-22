In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2026, in programma dal 16 al 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi e l’Automobile Club Brindisi aderiscono in partnership all’iniziativa “Bike to work”, promossa a livello nazionale da FIAB il 18 settembre p.v., che si terrà in sede locale il 22 settembre p.v.

Mobilità per tutti: equità intergenerazionale

Il tema di quest’anno continua a promuovere la mobilità per tutti, garantendo a chiunque l’accesso a trasporti sostenibili, indipendentemente dal reddito, dalla posizione geografica, dal genere o dalle capacità. Nel 2026, la campagna si concentra in particolare sull’equità intergenerazionale, riconoscendo che bambini, giovani, adulti e anziani possono avere esigenze e affrontare sfide di mobilità differenti, legate alle diverse fasi della vita.

Nel 2026, la Settimana Europea della mobilità ci invita a immaginare sistemi di trasporto accessibili, inclusivi e in grado di rispondere alle esigenze di ogni generazione, presente e futura.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare lavoratrici e lavoratori dei rispettivi Uffici sull’utilizzo della bicicletta quale modalità di spostamento quotidiano, favorendo la diffusione di comportamenti più compatibili con l’ambiente e consapevoli.

L’iniziativa punta, inoltre, a valorizzare altre soluzioni alternative di mobilità ecocompatibile: in alternativa alla bicicletta e ai mezzi di micromobilità elettrica si incoraggia a privilegiare, durante la settimana, gli spostamenti a piedi e l’utilizzo del trasporto pubblico; nei casi in cui sia necessario ricorrere all’automobile, si raccomanda di prediligere, ove possibile, modalità di mobilità condivisa, quali car sharing e car pooling, con l’obiettivo di contenere l’impatto ambientale e favorire una maggiore condivisione degli spostamenti.

Per l’occasione, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi e l’Automobile Club Brindisi “premieranno” i primi 30 dipendenti delle tre Amministrazioni che il giorno 22 settembre 2026 (che, peraltro, coincide con la Giornata Mondiale senza auto) si recheranno al lavoro utilizzando i mezzi pubblici se pendolari, ovvero a piedi o in bicicletta se residenti in città, lasciando a casa per un giorno la propria auto o moto.

I colleghi che sceglieranno di raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta o adottando soluzioni alternative ecosostenibili potranno condividere un momento del proprio percorso, scattando una fotografia durante il tragitto e condividendola sulla rete intranet aziendale o sulla casella istituzionale del proprio Ente, contribuendo in tal modo a raccontare e valorizzare le esperienze di mobilità sostenibile della nostra comunità locale.

Un’occasione per partecipare all’iniziativa e dare visibilità attraverso le immagini alle scelte quotidiane che contribuiscono a promuovere un sistema di mobilità più efficiente e rispettoso dell’ambiente.