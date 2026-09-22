Conclusa la fase di precampionato con tre vittorie consecutive e il successo nel Memorial Pentassuglia, la squadra di coach Nicola Brienza è pronta a dedicarsi con anima e corpo all’inizio della stagione regolare di Serie A2.

Il calendario prevede in occasione della prima giornata la trasferta a Cremona mentre l’esordio nel Palasport “Elio Pentassuglia” è fissato per la seconda giornata di campionato del 4 ottobre.

A partire dalle ore 18:00 di martedì 22 settembre, è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al match d’esordio di campionato della squadra biancoazzurra contro l’Urania Milano, in programma domenica 4 ottobre alle ore 18:00. Tickets disponibili al seguente link: https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/ , presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e al New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A, B, C):

CATEGORIA A: 3 PARTITE *(a partire da €14 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA B: 8 PARTITE *(a partire da €12 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA C: 8 PARTITE *(a partire da €10 in Curva Sud non numerata)

ESORDIO CASALINGO:

• Valtur Brindisi vs Wegreenit Urania Milano |CATEGORIA B|– domenica 4 ottobre ore 18:00

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

Si informa che i biglietti sono nominativi. All’ingresso del palasport sarà necessario presentare il biglietto e se richiesto dal personale addetto esibire un documento di identità valido.

ABBONAMENTI IN VENDITA:

Fino alle ore 20.15 di sabato 3 ottobre sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 26/27 esclusivamente presso il New Basket Store scegliendo tra i posti residui non ancora venduti come biglietto singolo per la partita vs Urania Milano.

GRAFICA PREZZI:

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it