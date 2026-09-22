In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 27 settembre alle ore 18.00, il Castello di Carovigno, gestito dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno, apre le sue porte al pubblico per una speciale visita guidata dedicata alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

L’iniziativa, dal titolo “L’importanza di preservare il patrimonio culturale e il ricordo di Elisabetta Schlippenbach”, nasce con l’obiettivo di accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta della storia del Castello e delle vicende che, nel corso del tempo, hanno segnato la comunità di Carovigno, mantenendo vivo il legame tra memoria, identità e patrimonio.

La visita prenderà avvio all’interno del Castello di Carovigno, attraversandone gli ambienti e le testimonianze storiche che ne raccontano l’evoluzione e il ruolo nella vita della città. Il percorso proseguirà poi nel borgo antico di Carovigno, per riscoprire il rapporto profondo tra il monumento e il tessuto storico e urbano che lo circonda.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla figura della Contessa Elisabetta, il cui ricordo costituisce una significativa testimonianza della memoria storica e culturale legata al Castello e alla comunità carovignese.

Le Giornate Europee del Patrimonio rappresentano, un’importante occasione per riaffermare il valore del patrimonio culturale come bene condiviso e responsabilità collettiva: un’eredità da conoscere, tutelare e valorizzare affinché possa essere consegnata alle future generazioni.

Appuntamento: domenica 27 settembre, ore 18.00

Luogo: Castello di Carovigno

Prenotazione obbligatoria su www.pastpuglia.it (posti limitati)