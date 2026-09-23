In riferimento alla caduta di pezzi di intonaco nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, l’Area tecnica della Asl sottolinea che l’episodio segnalato ha riguardato la superficie di un solaio interna a un deposito di circa un metro quadro. L’evento si è verificato in un’area interessata da un allagamento fortuito. Si è subito provveduto a mettere in sicurezza la zona, rimuovendo le altre parti a rischio di distacco.

In merito alle facciate dell’ospedale, invece, qualche anno fa sono state messe in sicurezza le aree riservate alle degenze. Un nuovo finanziamento, già richiesto, – prosegue l’Area tecnica – consentirà il completamento degli interventi.