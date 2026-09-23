September 23, 2026
Set 23, 2026    Posted by    news

In riferimento alla caduta di pezzi di intonaco nell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, l’Area tecnica della Asl sottolinea che l’episodio segnalato ha riguardato la superficie di un solaio interna a un deposito di circa un metro quadro. L’evento si è verificato in un’area interessata da un allagamento fortuito. Si è subito provveduto a mettere in sicurezza la zona, rimuovendo le altre parti a rischio di distacco.

In merito alle facciate dell’ospedale, invece, qualche anno fa sono state messe in sicurezza le aree riservate alle degenze. Un nuovo finanziamento, già richiesto, – prosegue l’Area tecnica – consentirà il completamento degli interventi.

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