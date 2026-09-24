Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha protocollato la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico sul futuro dell’Aeroporto del Salento, alla luce delle prospettive di apertura ai voli passeggeri dell’aeroporto di Grottaglie.

L’obiettivo è aprire un confronto istituzionale, approfondito e basato sui dati, che consenta al Consiglio Comunale di assumere una posizione sul futuro dello scalo brindisino, sugli investimenti pubblici realizzati e programmati e sulle ricadute in termini di traffico, occupazione, turismo e indotto economico.

«Non vogliamo contrapporre Brindisi a Taranto e non chiediamo di fermare lo sviluppo di Grottaglie – dichiara il capogruppo di FDI Mario Borromeo – ma riteniamo doveroso che ogni scelta sulla rete aeroportuale pugliese sia accompagnata da una valutazione concreta degli effetti che potrà produrre sull’Aeroporto del Salento e sul nostro territorio».

La richiesta è stata accompagnata da una bozza di mozione, pensata come base di discussione e aperta al contributo di tutti i gruppi consiliari.

«Per questo – prosegue Borromeo – invitiamo tutti i colleghi consiglieri a sottoscrivere la richiesta, indipendentemente dall’appartenenza politica. L’aeroporto non è una questione di parte: riguarda il futuro economico e infrastrutturale di Brindisi. Il nostro auspicio è che il Consiglio possa discutere e costruire una posizione condivisa, nell’interesse della città e del territorio».

La proposta prevede inoltre una Conferenza dei Capigruppo propedeutica, finalizzata ad esaminare la bozza di mozione, raccogliere eventuali contributi e definire insieme il percorso istituzionale e gli interlocutori da coinvolgere.