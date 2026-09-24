Al Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, tornano le Giornate Europee del Patrimonio, appuntamento annuale promosso fin dal 1991 da Consiglio d’Europa e Commissione Europea, coordinato e sostenuto da Ministero della Cultura e Direzione Generale Musei Puglia.

In occasione dell’edizione 2026, il Polo Biblio-Museale di Brindisi e il Club per l’UNESCO di Brindisi, nella loro consolidata collaborazione, aderiscono all’iniziativa internazionale condividendo il tema di quest’anno – “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare” – e proponendo la conferenza “Brindisi vista dal mare. Il patrimonio archeologico subacqueo del Museo Ribezzo tra protezione e innovazione”.

Sabato 26 settembre, dalle ore 18:00, i numerosi e significativi reperti provenienti da contesti subacquei, recuperati a seguito di rinvenimenti fortuiti o di campagne di ricerca e scavo sistematiche, e che oggi possono essere ammirati tra le collezioni del percorso espositivo del Museo Ribezzo, offriranno l’occasione per rileggere il passato del territorio di Brindisi attraverso uno sguardo che viene dal mare.

Programma:

Saluti istituzionali

Arch. Emilia Mannozzi – Direttore Polo Biblio-Museale di Brindisi

Dott. Mario Criscuolo – Presidente Club per l’UNESCO di Brindisi

Relazione / Intervento

Dott.ssa Antonella Antonazzo – Archeologa

Ingresso libero.

Per informazioni – Museo Archeologico Ribezzo: 0831544257

Museo Archeologico Ribezzo