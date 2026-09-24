Tornano anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio, per le quali è stato scelto il tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

L’Archivio di Stato di Brindisi propone una mostra documentaria intitolata L’agricoltura a Brindisi attraverso i secoli, che sarà allestita nella Sala di Studio dell’Istituto. L’esposizione in oggetto comprende documenti provenienti dai fondi archivistici denominati Archivio Storico del Comune di Brindisi (I deposito volontario), Ufficio del Genio Civile di Brindisi (II versamento) e dal Notarile di Brindisi. Vi saranno quattro aperture con visite guidate alla sede dell’Archivio di Stato: sabato 26 dalle 09.00 alle 13.00 in mattinata, dalle 15.30 alle 19.30 nel pomeriggio; domenica 27 dalle 09.00 alle 13.00 in mattinata, dalle 15.30 alle 19.30 nel pomeriggio.

Nel pomeriggio di sabato 26, con inizio alle ore 18.00 presso la sede dell’Archivio di Stato, vi sarà la presentazione del volume Storia dell’agricoltura di Brindisi di Fabio Protopapa, perito agrario. Con l’autore dialogherà il dott. Francesco Scalera, funzionario archivista.

Si consiglia la prenotazione scrivendo all’indirizzo PEO as-br@cultura.gov.it o telefonando al numero fisso 0831523412.