Si è svolta oggi, 24 settembre, l’assemblea straordinaria di Federfarma Brindisi, il sindacato dei titolari di farmacia della provincia di Brindisi, per il rinnovo dello Statuto dell’associazione. L’atto giuridico fondamentale per il funzionamento dell’ente non veniva modificato dal 1999. L’assemblea si è tenuta nel capoluogo presso la sede di Federfarma Brindisi alla presenza del Consiglio direttivo in carica, del notaio Vittoria De Girolamo e di diversi farmacisti. Negli ultimi anni i servizi e la natura delle associazioni sindacali delle farmacie si sono evoluti per andare incontro al contesto in evoluzione. Nel 2026 infatti sono stati modificati anche lo Statuto di Federfarma nazionale e quello dell’Unione Regionale di Federfarma Puglia a cui aderisce l’articolazione territoriale di Brindisi. Tra le modifiche introdotte, in particolare, si ristabilisce il pieno diritto di tutte le società titolari di farmacie ad essere associate, al pari degli altri titolari e viene prolungata la durata del mandato degli organi sociali, che dagli attuali 3 anni passa a 4. Inoltre, è stata stabilita la possibilità che le riunioni si svolgano anche in modalità mista o con mezzi di comunicazione a distanza, ad esclusione dell’Assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi dell’associazione. «Ringrazio tutti gli associati per la partecipazione massiva all’assemblea odierna, che ha permesso dopo 27 anni il rinnovo dello Statuto – dichiara la presidente di Federfarma Brindisi Donatella Martucci -. La nostra associazione si dota di uno strumento aggiornato per consentire a tutti gli associati di partecipare a pieno titolo e contribuire in maniera incisiva alla vita dell’associazione. La nostra finalità è sempre quella di offrire il massimo dei servizi alle nostre farmacie che rappresentano un presidio territoriale socio-sanitario sempre più strategico per i bisogni di salute dei cittadini».