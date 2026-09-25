Entusiasmo, fiducia e rinnovato spirito di appartenenza. Con questi presupposti si è svolta presso il Ristorante Oltrevia in via Conserva, la rituale cena precampionato dei soci di “Brindisi vola a canestro”. Una serata molto partecipata e che ha visto, tra gli altri, la presenza del Presidente della Valtur Brindisi Nando Marino, del General Manager Tullio Marino, del Direttore Marketing Andrea Fanigliulo e del capo allenatore Nicola Brienza insieme agli assistenti Marco Esposito, Marco Cardillo ed il preparatore atletico Jacopo Mulinacci.

Durante la cena il Presidente di Brindisi Vola a Canestro Lorenzo Durano ha ringraziato i nuovi soci che hanno sposato lo spirito dell’associazione e chi, sin dal 2014 anno di nascita dell’associazione, non ha mai fatto mancare il proprio contributo. Inoltre l’avvocato Durano si è complimentato con la società per il grande lavoro svolto in questi anni ed ha augurato a coach Brienza ed al suo staff le migliori fortune per il campionato di Legadue che inizierà nel prossimo weekend.

Da parte sua il Presidente Nando Marino ha ringraziato l’associazione per il sostegno costante e la fiducia riposta nella società che costituiscono una ineguagliabile fonte di stimoli e di energia positiva. Non da meno ha ribadito le difficoltà di un campionato che diventa ogni anno più forte e competitivo ribadendo la precisa volontà di voler competere al meglio con tutti club della Legadue.

Coach Brienza è rimasto particolarmente colpito dall’entusiasmo dei tantissimi soci e della passione per il basket che trasuda in ogni angolo della città promettendo il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi societari.

Non è mancata – a fine serata – la foto di gruppo a suggellare un amore per questa società e questa squadra che anche nella prossima stagione porterà in giro per l’Italia il nome della nostra città.

Ufficio Comunicazione Brindisi Vola a Canestro