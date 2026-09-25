Ritmi travolgenti, contaminazioni mediterranee e il debutto assoluto di un progetto discografico molto atteso. Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 21:30, la suggestiva corte del Caffè Letteraria Nervegna (Via Duomo, 20) a Brindisi ospiterà il concerto dei Muriki.

L’evento segnerà la prima presentazione ufficiale nella città adriatica di “Hope”, l’ultimo lavoro discografico della band.

L’appuntamento si preannuncia come un viaggio sonoro ad alta energia. La proposta musicale dei Muriki si muove agilmente tra l’afrobeat più autentico, venature funk e calde sonorità del Mediterraneo, dando vita a un groove ipnotico nato per far ballare e riflettere. “Hope”, il disco al centro della serata, sintetizza perfettamente questa ricerca, unendo messaggi di ripartenza e speranza a sezioni ritmiche incalzanti e arrangiamenti di fiati graffianti.

La scelta della Caffetteria Letteraria Nervegna, da sempre polo culturale e punto di riferimento per gli eventi dal vivo nel cuore del centro storico brindisino, offre la cornice ideale per un live che unisce l’intimità dell’ascolto all’esplosività della dimensione da club.

L’evento è a ingresso libero.

Data la natura dell’appuntamento e la grande attesa per la prima tappa brindisina di “Hope”, è consigliata la presenza anticipata per godersi l’atmosfera e l’aperitivo prima dell’inizio del live.

Muriki (Presentazione album “Hope”)

Sabato 3 ottobre 2026

Luogo: Caffetteria Letteraria Nervegna – Via Duomo 20, Brindisi

Start ore 21:30

Ingresso: Libero