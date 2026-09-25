September 26, 2026
Set 25, 2026    Posted by    Basket, evidenza1

Questo pomeriggio la Valtur Brindisi ha svelato le divise gara della nuova stagione sportiva alla presenza del Presidente Nando Marino, del vicepresidente Domenico Distante e dei rappresentanti dei partner presenti sul kit gara 2026/27 che hanno aderito con entusiasmo al progetto per il nuovo campionato di Serie A2.
Con piacere e soddisfazione, per il nono anno consecutivo la squadra biancoazzurra continuerà a indossare materiale sportivo adidas.  L’azienda leader a livello internazionale fornirà materiale da gioco, d’allenamento e di rappresentanza sia per la prima squadra che per il settore giovanile, fino ai più piccoli del minibasket e babybasket.

La nuova divisa gara presenta sul fronte maglia i loghi di Valtur, Deghi, Primiceri, Antenna Sud, A2A, CPL Cooperativa Progresso e Lavoro (new entry), Rejection, adidas e il QR Code inerente al New Dream Brindisi, Consorzio di aziende per il basket e per il territorio.
Sul retro della maglia gara sono presenti i loghi delle aziende Soavegel, Lacatena, Carone Group e la new entry Sanguedolce.
Sul pantaloncino gara infine ecco i brand Valtur, adidas, Ausonia, Banca Popolare Pugliese, Sanguedolce e Sansonetti.

“La più grande soddisfazione è toccare con mano tanta partecipazione ed entusiasmo dai nostri partner – ha dichiarato il Presidente Nando Marino – ormai diventati amici e compagni di viaggio. Questa società nel corso degli anni si è strutturata nella gestione organizzativa e il risultato sul campo è uno dei componenti fondamentali del nostro percorso, ma non può essere il fattore determinante. Fare pallacanestro in Italia è difficile, farlo al Sud e a Brindisi lo è ancor di più ma lavoriamo ogni giorno soprattutto fuori dal campo per fare sport, impresa e per creare una rete di cooperazione e fidelizzazione tra abbonati, tifosi, sponsor, soci e appassionati di basket”.
Prima giornata di campionato in programma domenica 27 settembre al PalaRadi di Cremona alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass, servizio raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. Il match sarà visibile anche in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner Valtur Brindisi.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2026/27. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

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