Questo pomeriggio la Valtur Brindisi ha svelato le divise gara della nuova stagione sportiva alla presenza del Presidente Nando Marino, del vicepresidente Domenico Distante e dei rappresentanti dei partner presenti sul kit gara 2026/27 che hanno aderito con entusiasmo al progetto per il nuovo campionato di Serie A2.

Con piacere e soddisfazione, per il nono anno consecutivo la squadra biancoazzurra continuerà a indossare materiale sportivo adidas. L’azienda leader a livello internazionale fornirà materiale da gioco, d’allenamento e di rappresentanza sia per la prima squadra che per il settore giovanile, fino ai più piccoli del minibasket e babybasket.

La nuova divisa gara presenta sul fronte maglia i loghi di Valtur, Deghi, Primiceri, Antenna Sud, A2A, CPL Cooperativa Progresso e Lavoro (new entry), Rejection, adidas e il QR Code inerente al New Dream Brindisi, Consorzio di aziende per il basket e per il territorio.

Sul retro della maglia gara sono presenti i loghi delle aziende Soavegel, Lacatena, Carone Group e la new entry Sanguedolce.

Sul pantaloncino gara infine ecco i brand Valtur, adidas, Ausonia, Banca Popolare Pugliese, Sanguedolce e Sansonetti.

“La più grande soddisfazione è toccare con mano tanta partecipazione ed entusiasmo dai nostri partner – ha dichiarato il Presidente Nando Marino – ormai diventati amici e compagni di viaggio. Questa società nel corso degli anni si è strutturata nella gestione organizzativa e il risultato sul campo è uno dei componenti fondamentali del nostro percorso, ma non può essere il fattore determinante. Fare pallacanestro in Italia è difficile, farlo al Sud e a Brindisi lo è ancor di più ma lavoriamo ogni giorno soprattutto fuori dal campo per fare sport, impresa e per creare una rete di cooperazione e fidelizzazione tra abbonati, tifosi, sponsor, soci e appassionati di basket”.

Prima giornata di campionato in programma domenica 27 settembre al PalaRadi di Cremona alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass, servizio raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. Il match sarà visibile anche in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner Valtur Brindisi.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2026/27. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi