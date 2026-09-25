Dopo settimane di lavoro, preparazione e preseason, è finalmente tempo di campionato per la Dinamo Basket Brindisi. Sabato 26 settembre, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri ospiteranno al PalaZumbo, a porte chiuse, il Nuovo Basket Aquilano nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale 2026/2027.

Sarà la quarta partecipazione consecutiva della Dinamo e l’inizio di un nuovo percorso, caratterizzato da numerose novità. A partire dalla guida tecnica, affidata a coach Esteban Sanchez, al debutto ufficiale sulla panchina biancazzurra dopo il lavoro svolto in preseason, fino a un roster profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. A rappresentare lo zoccolo duro del gruppo ci saranno il capitano Vincenzo Pulli, Alfonso Di Ianni, Giovanni Greco e Paolo Mazzeo.

Gli avversari – Tra i punti di riferimento della formazione abruzzese, guidata da coach D’Addio, c’è Leo Cecchi, ala argentina classe 1988, alla sua sesta stagione consecutiva con la maglia aquilana. Al suo fianco confermato Kurt Cassar, centro di 208 centimetri. Il reparto esterni può invece contare sulla conferma di Francesco Compagnoni, playmaker classe 1995, riconosciuto per le sue qualità di organizzatore. Confermati anche Niccolò Nardecchia e Francesco Tuccella. Tra i nuovi arrivi spicca Federico Bischetti, ala classe 2002 di 196 centimetri, reduce dalla stagione con la Virtus Matera. Nel reparto lunghi c’è Guido Berardi, ala forte di 202 centimetri, con caratteristiche atletiche e presenza a rimbalzo. A completare il gruppo Daniele Marrucci, guardia classe 2000 di 191 centimetri, reduce da un’annata a Matelica, e Jovan Filipovic, già protagonista in maglia Dinamo nella stagione 2023/2024, quando aveva chiuso il campionato con 12,7 punti di media.

Ricordiamo che la partita al PalaZumbo sarà disputata a porte chiuse, in riferimento al provvedimento disciplinare che ha disposto la squalifica del campo per le prime due gare interne della stagione. Appuntamento dunque a sabato 26 settembre con palla a due alle ore 18:00, per dare ufficialmente il via alla stagione 2026/2027 della Dinamo Basket Brindisi.

Arbitri dell’incontro: Laveneziana Lino di Monopoli e Marseglia Eros di Mesagne

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi