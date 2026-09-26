a stagione autunnale del comune di Cisternino si apre con il ritorno di nuova edizione del festival culturale “Disimpegno – appunti intorno all’abitare” tra arte e riflessione interiore,

Il tema dell’evento organizzato dal Collettivo Macrohabitat, Nuevù studio con il sostegno del Comune di Cisternino e la collaborazione di Pietre Vive e Jan-net quest’anno è “Abitare le voci”.

Tre giorni dedicati alla condivisione, alla transizione, al passaggio nell’insolita location della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Cimitero vecchio) che ospita letture, canti, performance, suoni, oggetti, mute presenze, prologhi al silenzio e inciampi vocali. “Questo nono ed ultimo volume è un tentativo di complicità, di condivisione di una poesia, una preghiera, un canto – scrive l’artista Walter Trento, artista impegnato attivamente nel festival Disimpegno – Qualcosa di urgente da condividere a bassa voce o col cuore in gola. Un gesto semplice: la voce, in forma di dono”. L’assessorato alla cultura del Comune di Cisternino sostiene la rassegna: “Gli eventi e le installazioni del festival si svolgono in spazi suggestivi e insoliti di Cisternino – dice l’assessore Annalisa Canzio – unendo il patrimonio architettonico local e a momenti di riflessione culturale. L’iniziativa esplora il concetto di dimora temporanea e il rapporto con il territorio pugliese proponendo un’offerta turistica incentrata su incontri con artisti, architetti, scrittori e poeti. Ogni edizione approfondisce un tema legato all’esistenza e agli spazi trasformando il luogo in dibattito aperto e condivisione di memorie materiali”.

Installazione sonora a cura di Miriam Neglia. Con il prezioso contributo di Diana Ligorio, Antonio Lanera, Nadiia Skidan, Adriano Barranco, Richard Barbieri, Haska Shyyan, Antonio Lillo, Massimiliano Morabito, Manoocher Deghati, Ursula Janssen e Clara Deghati.

Cisternino (BR) – Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (cimitero vecchio)

Dal 25 al 27 settembre 2026

Venerdì 25 settembre: dalle 21:00 alle 23:00

Sabato 26 settembre: dalle 21:00 alle 23:00

Domenica 27 settembre: dalle 18:00 alle 20:00.

FRANCESCO ZIZZI