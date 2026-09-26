La Coppa Messapica festeggia domenica 27 settembre la 66ª edizione, riservata alla categoria dilettanti under 23 ed élite. La macchina organizzativa dell’Asd Orazio Lorusso, guidata dal patron Pietro Stoppa e dal direttore di organizzazione Donato Rapito, si conferma una solida garanzia oltre che la colonna portante della grande tradizione e della profonda passione per il ciclismo a Ceglie Messapica e in tutto il territorio.

“Domenica si rinnoverà quel magico connubio di emozioni, trepidazione e profonda partecipazione che accompagna da sempre la Coppa Messapica, vero e proprio momento identitario per un’intera comunità. Ceglie Messapica è già in fermento per l’attesa di quello che si conferma, a tutti gli effetti, l’evento per eccellenza della bellissima cittadina. Con il passare degli anni si è rafforzata la consapevolezza che la Coppa Messapica sia molto più di una semplice gara ciclistica: è un rito collettivo di totale condivisione che unisce la città, il suo territorio e le sue radici storiche. Gli scenari e la gente faranno da splendida cornice a un quadro dipinto a tinte forti dall’Asd Orazio Lorusso, sotto la guida instancabile e passionale dei due temerari e inseparabili Pietro Stoppa e Donato Rapito. A loro, autentici innamorati della manifestazione, all’Amministrazione Comunale guidata da un primo cittadino altrettanto legato alla sfida a pedali, e a tutta la cittadinanza di Ceglie Messapica, va il più sentito e sincero ringraziamento personale e di tutto il ciclismo pugliese per il grande prestigio che la Coppa Messapica continua a donare alla Puglia delle due ruote” dichiara il presidente del comitato regionale FCI Puglia Tommaso Depalma.

Con partenza alle 13:45 in via San Rocco, la competizione si snoderà su un tracciato complessivo di 146,4 chilometri: una prima parte articolata su 5 giri di un circuito urbano ed extraurbano scandito da continui e veloci saliscendi nella zona di contrada Chiobbica. A seguire, la corsa entrerà nella sua fase cruciale affrontando ulteriori 5 giri dello spettacolare tracciato cittadino “dei Trulli e delle Grotte” con arrivo previsto sempre in via San Rocco alle 17:30 circa.

Alle 12:00, nella zona di partenza e arrivo, si terrà inoltre un momento speciale dedicato alle famiglie e ai bambini, curato dalla Pro Loco con la collaborazione di Cristina Elia. Un appuntamento ricco di attività, gadget e un concorso a premi, pensato per condividere l’attesa della Coppa Messapica e avvicinare anche i più piccoli ai valori dello sport e del ciclismo.

Le 15 squadre partecipanti: MG K-Vis Costruzioni e Ambiente, Sissio Team, UC Pistoiese Team, Vega Vitalcare Dynatek, Nazionale Ucraina, Velo Club Avezzano, Team Gaiaplast Bibanese, VPM Moretti SCS, Gallina Lucchini Ecotek, Polisportiva Tripetetolo Seanese, Biesse-Carrera-Premac, UC Pregnana, Aran Cucine Vejus, Futura Team e SC Padovani Polo Cherry Bank.

Così nel 2025: 1° Andrea Cantoni – 2° Davide Quadriglia – 3° Emanuele Ansaloni

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Comunicato Stampa Comitato Regionale FCI Puglia