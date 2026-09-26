September 26, 2026
Set 26, 2026    Posted by    news

La Coppa Messapica festeggia domenica 27 settembre la 66ª edizione, riservata alla categoria dilettanti under 23 ed élite. La macchina organizzativa dell’Asd Orazio Lorusso, guidata dal patron Pietro Stoppa e dal direttore di organizzazione Donato Rapito, si conferma una solida garanzia oltre che la colonna portante della grande tradizione e della profonda passione per il ciclismo a Ceglie Messapica e in tutto il territorio.

“Domenica si rinnoverà quel magico connubio di emozioni, trepidazione e profonda partecipazione che accompagna da sempre la Coppa Messapica, vero e proprio momento identitario per un’intera comunità. Ceglie Messapica è già in fermento per l’attesa di quello che si conferma, a tutti gli effetti, l’evento per eccellenza della bellissima cittadina. Con il passare degli anni si è rafforzata la consapevolezza che la Coppa Messapica sia molto più di una semplice gara ciclistica: è un rito collettivo di totale condivisione che unisce la città, il suo territorio e le sue radici storiche. Gli scenari e la gente faranno da splendida cornice a un quadro dipinto a tinte forti dall’Asd Orazio Lorusso, sotto la guida instancabile e passionale dei due temerari e inseparabili Pietro Stoppa e Donato Rapito. A loro, autentici innamorati della manifestazione, all’Amministrazione Comunale guidata da un primo cittadino altrettanto legato alla sfida a pedali, e a tutta la cittadinanza di Ceglie Messapica, va il più sentito e sincero ringraziamento personale e di tutto il ciclismo pugliese per il grande prestigio che la Coppa Messapica continua a donare alla Puglia delle due ruote” dichiara il presidente del comitato regionale FCI Puglia Tommaso Depalma.

Con partenza alle 13:45 in via San Rocco, la competizione si snoderà su un tracciato complessivo di 146,4 chilometri: una prima parte articolata su 5 giri di un circuito urbano ed extraurbano scandito da continui e veloci saliscendi nella zona di contrada Chiobbica. A seguire, la corsa entrerà nella sua fase cruciale affrontando ulteriori 5 giri dello spettacolare tracciato cittadino “dei Trulli e delle Grotte” con arrivo previsto sempre in via San Rocco alle 17:30 circa.

Alle 12:00, nella zona di partenza e arrivo, si terrà inoltre un momento speciale dedicato alle famiglie e ai bambini, curato dalla Pro Loco con la collaborazione di Cristina Elia. Un appuntamento ricco di attività, gadget e un concorso a premi, pensato per condividere l’attesa della Coppa Messapica e avvicinare anche i più piccoli ai valori dello sport e del ciclismo.

Le 15 squadre partecipanti: MG K-Vis Costruzioni e Ambiente, Sissio Team, UC Pistoiese Team, Vega Vitalcare Dynatek, Nazionale Ucraina, Velo Club Avezzano, Team Gaiaplast Bibanese, VPM Moretti SCS, Gallina Lucchini Ecotek, Polisportiva Tripetetolo Seanese, Biesse-Carrera-Premac, UC Pregnana, Aran Cucine Vejus, Futura Team e SC Padovani Polo Cherry Bank.

Così nel 2025: 1° Andrea Cantoni – 2° Davide Quadriglia – 3° Emanuele Ansaloni

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Comunicato Stampa Comitato Regionale FCI Puglia

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