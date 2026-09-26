Un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta della trasformazione dell’area di Punta Penne-Punta del Serrone, attraverso una passeggiata di comunità capace di intrecciare storia, paesaggio, memoria e identità.

È questo il tema dell’iniziativa in programma domenica 27 settembre 2026, alle ore 10, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. Un appuntamento pensato per riscoprire un territorio particolarmente significativo per Brindisi, seguendo le tracce di ciò che è stato, osservando ciò che è oggi e provando a leggere le prospettive future dell’area.

Il percorso prenderà il via dalla Casa dell’Ammiraglio, con ingresso dal Cavallino Bianco, per proseguire verso la Batteria Menga e arrivare fino alla Torre d’Avvistamento. Un itinerario nel quale i luoghi diventano le tappe di un racconto più ampio, dedicato alle trasformazioni che nel tempo hanno interessato Punta Penne e Punta del Serrone.

A fare da narratori saranno Antonio Melcore, per l’associazione Brindisi e le Antiche Strade, Giovanni Membola, per la Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi, e BrindiSea, che contribuiranno a costruire uno sguardo capace di mettere in relazione patrimonio storico, ambiente e paesaggio.

Dalla Casa dell’Ammiraglio alla Batteria Menga, fino a ciò che resta del Faro e della Torre d’Avvistamento, il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle diverse stratificazioni di un’area che racconta una parte importante della storia del territorio brindisino.

Il filo conduttore sarà quello di un “Patrimonio a rischio”, tema che invita a riflettere sulle trasformazioni subite dai luoghi, sul patrimonio che ancora resiste e sui progetti di riqualificazione che potranno determinarne il futuro.

L’iniziativa è organizzata dall’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in collaborazione con Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi e ATS BrindiSea.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

Appuntamento domenica 27 settembre alle ore 10 alla Casa dell’Ammiraglio, ingresso Cavallino Bianco.

Per prenotare è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 388 1130368.