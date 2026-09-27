Esordio amaro per la Dinamo Basket Brindisi nel campionato di Serie B Interregionale – Girone E. Al PalaZumbo, a porte chiuse, il Nuovo Basket Aquilano si impone per 88-49 al termine di una gara che ha visto la formazione abruzzese prendere progressivamente il controllo dell’incontro. La Dinamo si presenta all’appuntamento senza Santiago Beyrne, fermato da un infortunio, e Francesco Mizerniuk e Chrysostom Chukwuma, rimasti fermi nel corso della settimana, non nelle migliori condizioni.

Starting five scelto da coach Sanchez composto da Mizerniuk, Chukwuma, Greco, Di Ianni e Pulli. L’avvio della Dinamo è positivo. I biancazzurri approcciano la gara con ritmo e intensità, riuscendo anche a portarsi in vantaggio. Aquilano risponde soprattutto dalla lunetta, dove nel primo quarto chiude con un efficace 13/14, riuscendo così a costruire il primo margine. La Dinamo trova invece buone soluzioni dalla distanza, chiudendo il periodo con un 4/9 da tre punti. Il primo quarto si chiude sul 19-24. La svolta arriva nel secondo periodo. La Dinamo fatica a trovare continuità offensiva, mentre gli ospiti aumentano ritmo e pressione, costruendo un pesante break di 8-30 che porta il punteggio sul 27-54 all’intervallo. Un parziale che indirizza in maniera netta la partita. Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo prova a reagire, ma continua a trovare poche soluzioni offensive e deve fare i conti con basse percentuali al tiro. Aquilano mantiene il controllo della gara e amplia ulteriormente il vantaggio nel terzo quarto chiuso sul 33-76. Nell’ultimo periodo coach Sanchez concede ampio spazio ai giovani, preservando anche le condizioni dei giocatori non al meglio. La Dinamo chiude con un ultimo quarto più equilibrato, ma il margine accumulato dagli ospiti nei due periodi centrali rende ormai definito l’esito dell’incontro. Per la Dinamo miglior realizzatore Goffredo Errico con 11 punti, seguito dai 9 di Chukwuma, dagli 8 di Rosso e dai 7 di Pulli. A quota 6 Lopez e Di Ianni.

Per la Dinamo il campionato ripartirà domenica 4 ottobre. I biancazzurri saranno impegnati sul campo della Pallacanestro Recanati con palla a due alle ore 18:00, per la seconda giornata della regular season.

TABELLINO

DINAMO BASKET BRINDISI – NUOVO BASKET AQUILANO 49-88 Parziali: 19-24, 27-54, 33-76, 49-88

Dinamo Basket Brindisi: Greco, Lopez 6, Fernandez, Beyrne ne, Chukwuma 9, Pulli 7, De Fazio 2, Di Ianni 6, Rosso 8, Mazzeo, Mizerniuk, Errico 11. All. Sanchez

Nuovo Basket Aquilano: Bologna 6, Compagnoni 2, Ciccarelli 3, Nardecchia 3, Marrucci 10,

Bischetti 18, Berardi ne, Alfonsetti 3, Cecchi 12, Cassar 19, Cabas, Tuccella 12. All. D’Addio

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi