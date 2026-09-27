È il giorno della sfida per la presidenza della Provincia di Brindisi. A contendersi la carica sono Angelo Caforio, sindaco di Latiano, ed Elio Ciccarese, sindaco di Torchiarolo.

Il seggio, allestito nel Salone di Rappresentanza, resterà aperto dalle 8 alle 20. Lo scrutinio inizierà alle 20.30 e sarà aperto al pubblico. Non si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale, già eletto nella tornata di marzo.

La competizione rappresenta un banco di prova per gli equilibri politici del territorio. I risultati saranno disponibili in serata su Brundisium.net.