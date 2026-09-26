Operazione dei Carabinieri nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile. Accertamenti anche su furti, stupefacenti e violazioni delle misure cautelari.

Sei persone arrestate, quattro denunciate e nove segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti a uso personale. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri in tutta la provincia di Brindisi.

L’attività, disposta dal Comando provinciale, si è concentrata nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire i reati, garantire la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio.

A Brindisi, un uomo di 54 anni è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del gip. È gravemente indiziato di sette furti commessi tra febbraio e luglio 2026 ai danni di esercizi commerciali di Mesagne e Brindisi. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito ai Carabinieri di identificarlo.

A San Pietro Vernotico è stato arrestato un 21enne, cittadino gambiano irregolare sul territorio nazionale, accusato di una rapina ai danni di un panificio. Secondo quanto ricostruito, avrebbe strappato dalle mani della cassiera la merce acquistata e sarebbe fuggito armato di coltello. I militari lo hanno bloccato poco dopo.

A Villa Castelli i Carabinieri hanno arrestato un 27enne, indagato per estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre, in esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari. Nello stesso comune è stato arrestato un 49enne sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso nel centro abitato senza giustificato motivo.

Un altro arresto è stato eseguito a San Vito dei Normanni: si tratta di un minorenne egiziano, trasferito in un istituto penale minorile in esecuzione di un provvedimento del gip del Tribunale per i minorenni di Milano, dopo ripetute violazioni delle prescrizioni della misura cautelare a cui era sottoposto. A Torre Santa Susanna, infine, un pregiudicato è stato arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale: era alla guida con patente revocata e senza la carta di permanenza.

Nel corso dei controlli sono state inoltre denunciate quattro persone. A Villa Castelli, un 19enne è stato trovato in auto con hashish e un coltello; a Fasano, un 52enne è stato denunciato per furto aggravato dopo il ritrovamento nello zaino di generi alimentari, bevande e capi di abbigliamento sottratti in un centro commerciale. A San Pancrazio Salentino, un 25enne è accusato di danneggiamento e insolvenza fraudolenta dopo essersi allontanato da un’area di servizio senza pagare e aver urtato alcuni veicoli parcheggiati. A Francavilla Fontana, un giovane è stato denunciato dopo essere stato trovato alla guida con un tirapugni in metallo.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato 32 auto e identificato 66 persone, elevando otto contravvenzioni al Codice della strada. Nove persone sono state segnalate per possesso di hashish e cocaina destinati, secondo gli accertamenti, all’uso personale; le sostanze sono state sequestrate.