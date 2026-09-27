Dopo un avvio di campionato complicato, il Brindisi ritrova i tre punti e conquista la prima vittoria esterna. Al “Fittipaldi” i biancazzurri superano 1-0 il Francavilla in Sinni nella quinta giornata del girone H di Serie D, grazie alla rete di Barbero al 73’. Un successo sofferto, difeso fino al fischio finale, che interrompe la serie negativa e restituisce fiducia alla squadra di Roberto Taurino.

Il Brindisi arrivava alla trasferta lucana con appena tre punti raccolti nelle prime quattro giornate, dopo la vittoria nel derby con la Fidelis Andria e le sconfitte contro Real Forio, Virtus Francavilla e Turris. Alla vigilia Taurino aveva chiesto una reazione di carattere e personalità.

I suoi hanno risposto con una prova ordinata e concentrata, trovando il gol decisivo nella ripresa.

Nel primo tempo le occasioni più nitide sono state biancazzurre. Al 19’ Gori, servito da Alboni, è stato anticipato a pochi passi dalla porta. Allo scadere della mezz’ora, ancora Alboni ha creato scompiglio con un tunnel e un cross in area: nessuno dei quattro brindisini presenti nell’area piccola è però riuscito a trovare la deviazione vincente. Il Francavilla ha risposto con Cabrera, che ha calciato a lato, e con Marinaj, fermato da Giardino dopo un errore di Paladini.

La gara si è sbloccata al 73’. Ganfornina, subentrato a Caputo al 63’, ha calciato una punizione; Grisendi ha respinto e Barbero, entrato in campo appena quindici secondi prima al posto di Zenelaj, ha raccolto il pallone e firmato l’1-0. Poco dopo Ganfornina ha cercato anche il raddoppio, senza inquadrare la porta.

Nel finale il Brindisi ha dovuto contenere il tentativo di rimonta dei lucani. Al 95’ un cross in area ha attraversato una zona pericolosa senza che un attaccante rossoblù riuscisse a colpire di testa. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio ha sancito la vittoria biancazzurra.

Tre punti preziosi per ripartire e cercare continuità. Domenica prossima il Brindisi tornerà al “Fanuzzi” per affrontare l’Aversa.