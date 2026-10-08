Alla mezzanotte di mercoledì 8 ottobre, è terminata ufficialmente la campagna abbonamenti ‘Shine Together’ Valtur Brindisi per i match casalinghi del campionato di Serie A2 2026/27. Si comunica che sono state sottoscritte un totale di 2040 tessere, in aumento rispetto al dato registrato lo scorso anno (1927).

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 8 ottobre, è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al prossimo match casalingo di campionato della squadra biancoazzurra contro la Reale Mutua Torino, anticipo della quarta giornata programmato sabato 17 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

Tickets disponibili al seguente link: https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/ , presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e al New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A, B, C):

CATEGORIA A: 3 PARTITE *(a partire da €14 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA B: 8 PARTITE *(a partire da €12 in Curva Sud non numerata)

CATEGORIA C: 8 PARTITE *(a partire da €10 in Curva Sud non numerata)

MATCH IN VENDITA:

• Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino |CATEGORIA B|– sabato 17 ottobre ore 20:30

Sono disponibili tagliandi nel settore Curva Sud non numerato a partire da €12.

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

Si informa che i biglietti sono nominativi. All’ingresso del palasport sarà necessario presentare il biglietto e se richiesto dal personale addetto esibire un documento di identità valido.

GRAFICA PREZZI:

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

ufficiostampa@newbasketbrindisi.it% | — | 2 |