L’esordio stagionale al PalaPentassuglia sorride alla Valtur Brindisi che bissa il successo al debutto in campionato e batte l’Urania Milano con il punteggio di 84-81. Un match dai due volti, dominato per tre quarti con un massimo di 15 punti di vantaggio e sofferto nel finale a causa del prepotente rientro dei lombardi ad un possesso di distanza. Nei momenti cruciali la Valtur opta per le soluzioni migliori (canestro decisivo di Caroti) e difesa di squadra impedendo agli avversari di effettuare il tiro dalla distanza del possibile pareggio. Williams top scorer da 20 punti e 9 rimbalzi ma sono le quattro triple e 16 punti di Mastellari a segnare il break d’autore dalla panchina.

Cinciarini-Ray-Fantoma-Esposito-Wiliams il quintetto impiegato dalla palla a due. Il post basso di Alessandro Gentile è naturalmente il primo tema tattico del match ed è Fantoma ad essere subito chiamato in causa in fase difensiva. Dall’altro lato del campo è Williams a infiammare il pubblico del PalaPentassuglia tra atletismo ed energia sotto le plance per il primo break del match sul 9-2. L’Urania trova nel giovane Galli una preziosa risorsa da cinque punti consecutivi al rientro dal timeout chiamato da coach Sacripanti. la squadra biancoazzurra raggiunge con anticipo il bonus falli squadra ed è costretta a mandare ripetutamente in lunetta Milano che tuttavia mostra una mira imprecisa nel primo quarto. Mastellari realizza due triple di fila in transizione al suo ingresso dalla panchina, Caroti e Bolpin lo imitano e la Valtur dimostra di avere grande impatto dalla panchina con quasi il 50% di apporto realizzativo (14 punti su 29). Nel momento più difficile l’Urania si aggrappa a Italiano, autore di sei punti consecutivi a fine primo quarto utili a ricucire sul 29-21. Il ritmo aumenta nella prima parte del secondo parziale dove Brindisi prova a correre, complice il rientro sul parquet di Williams che entra pienamente in partita con ben quattro canestri di fila (37-29 al 15’). Le sportellate sotto canestro salgono di livello con il passare dei minuti ed ecco i falli tecnici sanzionati ad Esposito e A. Gentile per un finale di primo tempo che si chiude sul 48-39 tra la tripla di Ray e il gioco da tre punti di Morse. Le schiacciate di Fantoma e Morse intaccano i ferri del PalaPentassuglia al rientro dagli spogliatoi ma sono le due triple di Cinciarini e Ray a dare il massimo vantaggio di +15 alla Valtur (58-43 al 24’). Match fisico che comporta altri viaggi dalla lunetta per entrambe le squadre che completano la terza frazione con due prodezze di Mastellari e Italiano allo scadere dalla lunga distanza per il 69-60. Due folate di Miani aprono l’ultimo periodo di gioco controbattute prontamente da Morgillo molto attivo nella lotta sotto canestro su Williams. Milano, possesso dopo possesso, torna in piena corsa grazie anche ai punti di un chirurgico Pollone dalla panchina (81-75 al 37’) e la partita assume connotati di battaglia agonistica su ogni palla vagante. Urania sente l’odore del sangue e il gioco da tre punti di Scott-Grayson le consente di ridurre il gap a due soli punti di distanza a cento secondi dal termine (81-79). Caroti realizza il canestro più pesante in penetrazione al ferro, Gentile risponde per il -2 a nove secondi dalla fine e Cinciarini dalla lunetta fa 1/2 e l’ultima azione a disposizione di Milano non porta ad un tiro grazie alla difesa energica della Valtur. Vittoria al PalaPentassuglia!

Prossima giornata di campionato domenica 11 ottobre alle ore 18:00 in trasferta sul campo della neopromossa Montecatini.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-WEGREENIT URANIA MILANO: 84-81 (29-21, 48-39, 69-60, 84-81)

VALTUR BRINDISI: Ray 11 (1/5, 3/5, 4 r.), Caroti 6 (1/2, 1/5, 1 r.), Mastellari 16 (1/1, 4/7, 1 r.), Bolpin 3 (1/2 da tre, 4 r.), Del Cadia (1 r.), Miani 6 (3/5), Esposito 10 (3/6, 0/1, 4 r.), Fantoma 4 (2/3), Williams 20 (9/18, 9 r.), Cinciarini 8 (2/2, 1/1, 3 r.), Pagano ne, Campagna ne. All. Brienza.

WEGREENIT URANIA MILANO: A. Gentile 14 (7/15, 7 r.), Scott-Grayson 11 (5/7, 0/3, 3 r.), S. Gentile 3 (0/1, 0/1, 3 r.), Morse 16 (6/13, 11 r.), Saccoccia 6 (1/1, 0/2, 2 r.), Pollone 5 (1/1, 1/1, 7 r.), Italiano 13 (3/4, 2/7, 3 r.), Morgillo 6 (2/3, 4 r.), Galli 7 (2/3, 1/1, 3 r.), Lasagni ne. All. Sacripanti.

ARBITRI: Nuara – Perocco – Bonotto.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 10/13, Milano 15/25. Perc. tiro: Brindisi 32/63 (10/21 da tre, ro 7, rd 21), Milano 31/63 (4/15 da tre, ro 15, rd 27).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi