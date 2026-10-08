Quanto pesa il prezzo di una casa rispetto ai redditi dichiarati in provincia di Brindisi? Secondo i dati elaborati da Quadrivo, per un’abitazione di 80 metri quadrati a Ostuni il valore centrale equivale a 6,7 anni di reddito netto medio per contribuente. A Fasano il rapporto è di 6,5 anni, a Francavilla Fontana di 6,2. Per Brindisi il dato è di 5,4 anni.

Il calcolo aiuta a confrontare il mercato immobiliare con i redditi, ma non va interpretato come il tempo effettivo necessario per acquistare una casa: presupporrebbe di destinare tutto il reddito all’acquisto e non tiene conto delle spese quotidiane, dei risparmi, di un eventuale mutuo o dei costi accessori.

La classifica dei valori centrali di vendita vede Ostuni al primo posto, con 1.500 euro al metro quadrato, seguita da Fasano a 1.300 euro. Brindisi e Francavilla Fontana condividono la terza posizione, con 1.250 euro. Il valore centrale più basso, 530 euro al metro quadrato, è registrato a Erchie e Torre Santa Susanna.

Come sono stati calcolati i valori

La fonte dei dati è Quadrivo, un sito dedicato ai prezzi delle case che raccoglie e presenta quotazioni immobiliari per comuni e province. Per le quotazioni di vendita e affitto, Quadrivo utilizza i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, relativi al secondo semestre 2025.

Il valore centrale di ciascun comune è la mediana dei valori centrali delle sue zone OMI. Gli intervalli riportati nella tabella indicano i valori minimi e massimi delle quotazioni per le abitazioni considerate. Si tratta di riferimenti territoriali: le quotazioni OMI descrivono una zona e una tipologia immobiliare e non sostituiscono una valutazione puntuale del singolo immobile.

Il dato sugli anni di reddito mette in rapporto il valore centrale di un’abitazione di 80 metri quadrati con il reddito netto medio per contribuente. Quest’ultimo è ricavato dalle dichiarazioni IRPEF comunali dell’anno d’imposta 2024, sottraendo l’IRPEF netta e le addizionali e includendo il trattamento integrativo. Il calcolo è disponibile per i comuni con almeno 2.000 contribuenti; per gli altri il dato non è riportato.

Anche il rendimento lordo da affitto è una misura indicativa: è calcolato rapportando il canone centrale annuo al valore centrale di vendita. Non considera imposte, spese di manutenzione, periodi senza inquilino o altri costi legati alla gestione dell’immobile.

Le quotazioni comune per comune della provincia di Brindisi

Di seguito i valori centrali e gli intervalli di vendita, i canoni mensili, il rendimento lordo e, dove disponibile, il rapporto tra prezzo di una casa di 80 metri quadrati e reddito netto medio. I prezzi di vendita sono espressi in euro al metro quadrato di superficie commerciale; gli affitti in euro al metro quadrato al mese.

Pos. Comune Valore centrale Vendita Affitto mensile Rendimento lordo Anni di reddito Zone OMI 1 Ostuni 1.500 €/mq 850–2.000 €/mq 6,0 €/mq 4,8% 6,7 11 2 Fasano 1.300 €/mq 1.100–1.500 €/mq 5,7 €/mq 5,3% 6,5 9 3 Brindisi 1.250 €/mq 900–1.550 €/mq 5,1 €/mq 4,9% 5,4 18 3 Francavilla Fontana 1.250 €/mq 1.100–1.450 €/mq 4,5 €/mq 4,3% 6,2 4 5 Mesagne 1.050 €/mq 900–1.150 €/mq 4,3 €/mq 4,9% 5,1 5 6 Ceglie Messapica 1.000 €/mq 950–1.050 €/mq 3,7 €/mq 4,4% 5,3 5 7 Cisternino 980 €/mq 550–1.100 €/mq 4,7 €/mq 5,8% — 4 8 Carovigno 900 €/mq 740–1.700 €/mq 4,0 €/mq 5,3% — 5 9 Oria 760 €/mq 570–950 €/mq 3,5 €/mq 5,5% — 4 9 San Vito dei Normanni 760 €/mq 540–900 €/mq 3,5 €/mq 5,5% — 5 11 Villa Castelli 740 €/mq 650–850 €/mq 3,3 €/mq 5,4% — 2 12 Latiano 680 €/mq 560–820 €/mq 3,0 €/mq 5,3% — 3 13 San Pietro Vernotico 640 €/mq 500–790 €/mq 3,0 €/mq 5,6% — 3 14 San Donaci 580 €/mq 500–700 €/mq 2,5 €/mq 5,2% — 2 15 San Michele Salentino 570 €/mq 460–650 €/mq 2,4 €/mq 5,1% — 2 16 Torchiarolo 560 €/mq 500–700 €/mq 2,5 €/mq 5,4% — 3 17 San Pancrazio Salentino 550 €/mq 500–600 €/mq 2,4 €/mq 5,2% — 2 18 Cellino San Marco 540 €/mq 500–600 €/mq 2,3 €/mq 5,1% — 2 19 Erchie 530 €/mq 500–550 €/mq 2,2 €/mq 5,0% — 2 19 Torre Santa Susanna 530 €/mq 450–600 €/mq 2,3 €/mq 5,2% — 2

Il confronto con le altre province pugliesi

Secondo i dati provinciali pubblicati da Quadrivo, il valore centrale più alto in Puglia è quello della provincia di Bari, con 1.160 euro al metro quadrato. Seguono Barletta-Andria-Trani, con 980 euro, e Taranto, con 800 euro. Brindisi si colloca a 750 euro. Foggia e Lecce presentano i valori centrali più bassi, rispettivamente 620 e 560 euro al metro quadrato.

Provincia Comuni Valore centrale Bari 41 1.160 €/mq Barletta-Andria-Trani 10 980 €/mq Taranto 29 800 €/mq Brindisi 20 750 €/mq Foggia 60 620 €/mq Lecce 96 560 €/mq

Fonte: Quadrivo – prezzi delle case in provincia di Brindisi.

Per i dati delle altre province: Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto.