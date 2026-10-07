È online da pochi giorni «Differenziata San Vito dei Normanni», una web app gratuita che risponde alla domanda di ogni sera: cosa devo mettere fuori? L’ha realizzata Alessandro Chiri, consulente mesagnese, nel tempo libero e a titolo personale.

Si apre dal telefono, senza scaricare nulla e senza registrarsi. Basta indicare se si abita in paese o in campagna: l’app dice cosa mettere fuori stasera e cosa tocca nei giorni successivi, compresa l’alternanza del venerdì in campagna, con carta e cartone il 1° e il 3° venerdì del mese e vetro il 2° e il 4°. I rifiuti si espongono dalle 19 della sera prima alle 5 del giorno di raccolta.

Con la funzione «Dove lo butto?» si cerca un oggetto tra oltre 400 e si scopre in quale raccolta va. L’app riporta anche indirizzo e orari del centro di raccolta di viale dell’Unione Europea e dice se in quel momento è aperto. Ci sono poi il calendario del mese, con i giorni di festa segnalati, e i numeri utili, tra cui il numero verde di Teknoservice, 800 615 622, per prenotare il ritiro gratuito degli ingombranti.

«Volevo che chiunque, anche chi ha poca dimestichezza con lo smartphone, potesse sapere in un attimo cosa mettere fuori la sera» spiega Chiri. Per questo l’app usa un carattere molto leggibile e ha un tasto che ingrandisce il testo. Funziona anche senza connessione, non ha pubblicità e si aggiunge alla schermata Home come una normale app; il link si può mandare con un tocco su WhatsApp a genitori, nonni e vicini.

Calendario, orari e numeri vengono da Teknoservice, che gestisce il servizio, e dal Comune di San Vito dei Normanni. L’app però non è ufficiale e non è collegata né al Comune né a Teknoservice: per eventuali variazioni fanno fede le comunicazioni del Comune.

Chiri ha realizzato anche Differenziata Mesagne, l’app gemella per la sua città.

L’app è disponibile all’indirizzo https://benz91x.github.io/differenziata-san-vito-dei-normanni/